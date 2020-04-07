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  • «Классно, что теперь многие семьи друг друга познают». Дзюба высказался о самоизоляции

«Классно, что теперь многие семьи друг друга познают». Дзюба высказался о самоизоляции

7 апреля 2020, 12:31
3

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как живет в режиме самоизоляции.

— Во время общекомандных виртуальных тренировок с партнерами по команде удается пообщаться?

— Сначала мы все появляемся в общем чате по видеозвонку. Потом начинаем заниматься вместе. Так и удается увидеть друг друга, посмеяться. Если кто-то лицо к камере близко располагает, тут начинаешь возмущаться — мол, вам лучше этого не делать (смеется).

— Скучаете по челленджам с Андреем Луневым?

— Тяжело без Андрюхи (улыбается). А если серьезно, мне кажется, мы все были к такой ситуации не готовы — чтобы вообще нельзя было выходить на улицу. Зато сейчас начинаем ценить то пространство, в котором жили прежде, даже если чем-то были в нем недовольны. Сейчас просто прогуляться — уже потрясающе было бы. С другой стороны, классно, что теперь многие семьи друг друга познают. Дети родителей и наоборот. Раньше, мне кажется, не все так много внимания уделяли друг другу. Теперь на это есть время. И мне кажется — это круто.

— У вас собака есть? С ней можно выходить на улицу.

— Она маленькая. С нами на балконе гуляет — ей на улицу необязательно. Вообще — она мой хвостик. Где я, там и она. Даже засыпает рядом, если прилег. Мне она очень нравится, – сказал Дзюба.

Дзюба: «Призывы аннулировать сезон – это подло и некрасиво»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (3)
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paracetamol
1586257650
Давай, Тёма, напеки дзюбенят!
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neveldomha
1586258656
Жизнь налаживается))))))
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valkam72
1586260776
Эх. По карманам у одноклубников в раздевалке не пошерстить.
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