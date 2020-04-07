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    «Классно, что теперь многие семьи друг друга познают». Дзюба высказался о самоизоляции

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как живет в режиме самоизоляции.

    — Во время общекомандных виртуальных тренировок с партнерами по команде удается пообщаться?

    — Сначала мы все появляемся в общем чате по видеозвонку. Потом начинаем заниматься вместе. Так и удается увидеть друг друга, посмеяться. Если кто-то лицо к камере близко располагает, тут начинаешь возмущаться — мол, вам лучше этого не делать (смеется).

    — Скучаете по челленджам с Андреем Луневым?

    — Тяжело без Андрюхи (улыбается). А если серьезно, мне кажется, мы все были к такой ситуации не готовы — чтобы вообще нельзя было выходить на улицу. Зато сейчас начинаем ценить то пространство, в котором жили прежде, даже если чем-то были в нем недовольны. Сейчас просто прогуляться — уже потрясающе было бы. С другой стороны, классно, что теперь многие семьи друг друга познают. Дети родителей и наоборот. Раньше, мне кажется, не все так много внимания уделяли друг другу. Теперь на это есть время. И мне кажется — это круто.

    — У вас собака есть? С ней можно выходить на улицу.

    — Она маленькая. С нами на балконе гуляет — ей на улицу необязательно. Вообще — она мой хвостик. Где я, там и она. Даже засыпает рядом, если прилег. Мне она очень нравится, – сказал Дзюба.

    Дзюба: «Призывы аннулировать сезон – это подло и некрасиво»

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2020 12:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +178

      valkam72 7 апреля, 14:59

      Эх. По карманам у одноклубников в раздевалке не пошерстить.

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      Рейтинг: +1795

      neveldomha 7 апреля, 14:24

      Жизнь налаживается))))))

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      Рейтинг: +5446

      paracetamol 7 апреля, 14:07

      Давай, Тёма, напеки дзюбенят!

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