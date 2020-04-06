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  • Экс-скаут «Арсенала» Кучеров: «Шансы Дзюбы уехать в Англию очень маленькие. В историю с «Тоттенхэмом» не верю»

Экс-скаут «Арсенала» Кучеров: «Шансы Дзюбы уехать в Англию очень маленькие. В историю с «Тоттенхэмом» не верю»

6 апреля 2020, 15:45
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Бывший скаут «Арсенала» Павел Кучеров поразмышлял о перспективах форварда «Зенита» Артема Дзюбы уехать в Англию. Они малы, считает Кучеров.

– Верите ли вы, что у Дзюбы сейчас есть шансы уехать в Англию?

– «Нет», конечно, говорить неправильно, но шансы очень маленькие. Ему звонили от Жозе Моуринью? Сейчас футбольный мир действительно устроен так, что иметь чьи-то телефоны важнее, чем что-то уметь. Это может быть абсолютно правдивая информация, но мы должны смотреть на реальные вещи. Если говорить об Англии, то речь о «Тоттенхэме» не может вестись, простите меня.

Мое мнение: время Артема прошло – что касается «уехать в Англию». В этом «Зените» он лидер и востребованный игрок, ему надо там доказывать и проявлять себя. Есть над чем работать. В историю с «Тоттенхэмом», я, конечно, не верю.

  • Дзюба рассказывал, что зимой им интересовался «Тоттенхэм».
  • Форвард лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
  • «Зенит» лидирует в таблице с отрывом.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (3)
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vladimir-7
1586181400
Ну, неосторожно поделился малыш (по уму) своей мыслью, ну что теперь Дзюбе делать? Посмотрел на реакцию людей и замолчал по этой теме и понял, не все мечты и сны сбываются.
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Давид59
1586183580
Полностью согласен. Не верю, что Дзюба в европу подастся. Там пахать надо.
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Hektor 84
1586184341
Вот иы не поверили. Просто шлюбу Слуцкий по ходу разыграл. Представился помощником Моуриньо.
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