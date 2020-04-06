Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-скаут «Арсенала» Кучеров: «Шансы Дзюбы уехать в Англию очень маленькие. В историю с «Тоттенхэмом» не верю»

    Бывший скаут «Арсенала» Павел Кучеров поразмышлял о перспективах форварда «Зенита» Артема Дзюбы уехать в Англию. Они малы, считает Кучеров.

    – Верите ли вы, что у Дзюбы сейчас есть шансы уехать в Англию?

    – «Нет», конечно, говорить неправильно, но шансы очень маленькие. Ему звонили от Жозе Моуринью? Сейчас футбольный мир действительно устроен так, что иметь чьи-то телефоны важнее, чем что-то уметь. Это может быть абсолютно правдивая информация, но мы должны смотреть на реальные вещи. Если говорить об Англии, то речь о «Тоттенхэме» не может вестись, простите меня.

    Мое мнение: время Артема прошло – что касается «уехать в Англию». В этом «Зените» он лидер и востребованный игрок, ему надо там доказывать и проявлять себя. Есть над чем работать. В историю с «Тоттенхэмом», я, конечно, не верю.

    • Дзюба рассказывал, что зимой им интересовался «Тоттенхэм».
    • Форвард лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
    • «Зенит» лидирует в таблице с отрывом.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2020 15:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 6 апреля 2020, 17:45

      Вот иы не поверили. Просто шлюбу Слуцкий по ходу разыграл. Представился помощником Моуриньо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6255

      Давид59 6 апреля 2020, 17:33

      Полностью согласен. Не верю, что Дзюба в европу подастся. Там пахать надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2020, 16:56

      Ну, неосторожно поделился малыш (по уму) своей мыслью, ну что теперь
      Дзюбе делать? Посмотрел на реакцию людей и замолчал по этой теме и
      понял, не все мечты и сны сбываются.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11