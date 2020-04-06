Экс-скаут «Арсенала» Кучеров: «Шансы Дзюбы уехать в Англию очень маленькие. В историю с «Тоттенхэмом» не верю»

Бывший скаут «Арсенала» Павел Кучеров поразмышлял о перспективах форварда «Зенита» Артема Дзюбы уехать в Англию. Они малы, считает Кучеров.

– Верите ли вы, что у Дзюбы сейчас есть шансы уехать в Англию?

– «Нет», конечно, говорить неправильно, но шансы очень маленькие. Ему звонили от Жозе Моуринью? Сейчас футбольный мир действительно устроен так, что иметь чьи-то телефоны важнее, чем что-то уметь. Это может быть абсолютно правдивая информация, но мы должны смотреть на реальные вещи. Если говорить об Англии, то речь о «Тоттенхэме» не может вестись, простите меня.

Мое мнение: время Артема прошло – что касается «уехать в Англию». В этом «Зените» он лидер и востребованный игрок, ему надо там доказывать и проявлять себя. Есть над чем работать. В историю с «Тоттенхэмом», я, конечно, не верю.