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АПЛ потеряет 1,5 миллиарда, если не доиграет сезон

3 апреля 2020, 22:19

Посчитаны убытки лиг и организаций от досрочного завершения сезона (если они не будут доиграны). В частности, АПЛ потеряет 1,5 миллиарда долларов.

Из топ-пяти лиг Европы наименьшие убытки будут у чемпионата Франции – менее 500 миллионов долларов.

  • Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от инфекции умерло более 56000 человек.
  • В России число зараженных превысило 4000 человек.

Источник: сообщество «Рейтинг Букмекеров» в VK

В сообществе указано: "крупнейшее интернет-издание России и СНГ о бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете". Аудитория - более 184 тысяч подписчиков.

Англия. Премьер-лига
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