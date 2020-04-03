АПЛ потеряет 1,5 миллиарда, если не доиграет сезон

Посчитаны убытки лиг и организаций от досрочного завершения сезона (если они не будут доиграны). В частности, АПЛ потеряет 1,5 миллиарда долларов.
Из топ-пяти лиг Европы наименьшие убытки будут у чемпионата Франции – менее 500 миллионов долларов.
- Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 56000 человек.
- В России число зараженных превысило 4000 человек.
Источник: сообщество «Рейтинг Букмекеров» в VK
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