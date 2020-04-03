АПЛ потеряет 1,5 миллиарда, если не доиграет сезон

Посчитаны убытки лиг и организаций от досрочного завершения сезона (если они не будут доиграны). В частности, АПЛ потеряет 1,5 миллиарда долларов.

Из топ-пяти лиг Европы наименьшие убытки будут у чемпионата Франции – менее 500 миллионов долларов.