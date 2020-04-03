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    АПЛ потеряет 1,5 миллиарда, если не доиграет сезон

    Посчитаны убытки лиг и организаций от досрочного завершения сезона (если они не будут доиграны). В частности, АПЛ потеряет 1,5 миллиарда долларов.

    Из топ-пяти лиг Европы наименьшие убытки будут у чемпионата Франции – менее 500 миллионов долларов.

    • Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 56000 человек.
    • В России число зараженных превысило 4000 человек.

    Источник: сообщество «Рейтинг Букмекеров» в VK

    В сообществе указано: "крупнейшее интернет-издание России и СНГ о бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете". Аудитория - более 184 тысяч подписчиков.

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    03.04.2020 22:19
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