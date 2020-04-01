Betting Insider: «Матч ТВ» отдаст за права на трансляцию чемпионата Белоруссии 210 тысяч»

Права на показ чемпионата Белоруссии по футболу обойдутся «Матч ТВ» в 210 тысяч доллларов.

По информации Betting Insider, действие контракта может быть приостановлено, если чемпионат закроют на карантин либо в одностороннем порядке по инициативе «Матч ТВ», если канал вновь начнет транслировать игры топ-чемпионатов. На сегодняшний день были проведены трансляции двух первых туров белорусского первенства.

Кроме России чемпионат Белоруссии транслируется в 11 странах: Литве, Болгарии, Украине, Израиле, Сербии, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Словении, Северной Македонии и Индии.