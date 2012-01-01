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    Betting Insider: «Матч ТВ» отдаст за права на трансляцию чемпионата Белоруссии 210 тысяч»

    Права на показ чемпионата Белоруссии по футболу обойдутся «Матч ТВ» в 210 тысяч доллларов.

    По информации Betting Insider, действие контракта может быть приостановлено, если чемпионат закроют на карантин либо в одностороннем порядке по инициативе «Матч ТВ», если канал вновь начнет транслировать игры топ-чемпионатов. На сегодняшний день были проведены трансляции двух первых туров белорусского первенства.

    Кроме России чемпионат Белоруссии транслируется в 11 странах: Литве, Болгарии, Украине, Израиле, Сербии, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Словении, Северной Македонии и Индии.

    • Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир в Европе, не остановленный из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Betting Insider

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1191

      777+ 4 минуты назад

      Не нужна мне "скидка" на пандемию -
      Показывайте хоть крестики-нолики, хоть гавнометание!
      Спорт на канале должен быть мирового уровня,
      А Матч ТВ нам тулит "белорусские страдания"!!!....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9529

      DeStar 22 минуты назад

      Ну копейки, я б не удивился цене в 210 000 рублей)))

      0
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      Рейтинг: +37801

      MaxRnD 30 минут назад

      Когда нихрена ничего другого нет, то и это за счастье
      PS Бацька - красаучег

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