Betting Insider: «Матч ТВ» отдаст за права на трансляцию чемпионата Белоруссии 210 тысяч»

Права на показ чемпионата Белоруссии по футболу обойдутся «Матч ТВ» в 210 тысяч доллларов.
По информации Betting Insider, действие контракта может быть приостановлено, если чемпионат закроют на карантин либо в одностороннем порядке по инициативе «Матч ТВ», если канал вновь начнет транслировать игры топ-чемпионатов. На сегодняшний день были проведены трансляции двух первых туров белорусского первенства.
Кроме России чемпионат Белоруссии транслируется в 11 странах: Литве, Болгарии, Украине, Израиле, Сербии, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Словении, Северной Македонии и Индии.
- Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир в Европе, не остановленный из-за пандемии коронавируса.
Источник: Betting Insider
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