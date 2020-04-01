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  • Betting Insider: «Матч ТВ» отдаст за права на трансляцию чемпионата Белоруссии 210 тысяч»

Betting Insider: «Матч ТВ» отдаст за права на трансляцию чемпионата Белоруссии 210 тысяч»

1 апреля 2020, 12:28
10

Права на показ чемпионата Белоруссии по футболу обойдутся «Матч ТВ» в 210 тысяч доллларов.

По информации Betting Insider, действие контракта может быть приостановлено, если чемпионат закроют на карантин либо в одностороннем порядке по инициативе «Матч ТВ», если канал вновь начнет транслировать игры топ-чемпионатов. На сегодняшний день были проведены трансляции двух первых туров белорусского первенства.

Кроме России чемпионат Белоруссии транслируется в 11 странах: Литве, Болгарии, Украине, Израиле, Сербии, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Словении, Северной Македонии и Индии.

  • Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир в Европе, не остановленный из-за пандемии коронавируса.

Источник: Betting Insider

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Белоруссия. Высшая лига
Комментарии (10)
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MaxRnD
1585734633
Когда нихрена ничего другого нет, то и это за счастье PS Бацька - красаучег
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DeStar
1585735069
Ну копейки, я б не удивился цене в 210 000 рублей)))
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777+
1585736157
Не нужна мне "скидка" на пандемию - Показывайте хоть крестики-нолики, хоть гавнометание! Спорт на канале должен быть мирового уровня, А Матч ТВ нам тулит "белорусские страдания"!!!....
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Saracen Jr
1585738948
Ещё никогда не было такого ажиотажа на нашу спортивную посадку картофеля с футбольным мячиком:))))))
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Rus9I
1585744222
Я так понимаю 100 к Белорусам, остальные в карман)))
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zigbert
1585749253
Скорей всего и в Белоруссии чемпионат приостановят.
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