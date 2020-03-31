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  • Агент Селюк: «Со следующего сезона РПЛ можно расширить до 18 команд»

Агент Селюк: «Со следующего сезона РПЛ можно расширить до 18 команд»

31 марта 2020, 20:50
9

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что ситуация с коронавирусом может поспособствовать расширению РПЛ до 18 команд.

«Через два месяца, судя по опыту Китая, где уже возобновляют футбол, все должно наладиться. Поэтому, думаю, до конца мая будет карантин, а в июне большинство чемпионатов можно будет доиграть. Если все же будет негативный сценарии событий, что и в июне все будет закрыто, то, возможно, УЕФА даст июль на окончание сезона. Считаю, в России можно воспользоваться ситуацией и со следующего сезона сделать 18 команд. Все равно РФС вынашивает эту идею. Две команды присоединятся, никто не вылетает.

Единственное, надо думать, кто попадает в еврокубки. В силу того, что я сотрудничаю со многими командами, я ни за кого не болею, но в принципе «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» по уровню футбола наиболее подходят, чтобы представлять Россию в Лиге чемпионов. Кого бы подтянул еще — это «Спартак». Пусть он не находится сейчас высоко, но это тот клуб, который безусловно должен играть в Европе, тем более после зимнего перерыва они точно по игре в шестерке лучших в России», – сказал агент.

  • Чемпионат России остановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
  • «Зенит» возглавляет турнирную таблицу.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Краснодар Спартак Селюк Дмитрий
Комментарии (9)
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JI e x a
1585679324
Я думаю, самым адекватным решением было бы сделать плей-офф между командами первой шестёрки. Финалисты идут в ЛЧ, победитель становится чемпионом, последнее место ни с чем, остальные ЛЕ.
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СвинкаСправедливости
1585681181
Не надо.
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Hektor 84
1585683724
Кто сотрудничает в России с этим работорговцем? Кому его папуасы нужны?
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Rus9I
1585723681
Селюк, тот еще агент, все то он хочет, как ему выгодно.
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vka1970
1585728481
Чисто интересно, а расширителем Селюк не обзавёлся ? И с каких это пор обдираловка клубов стала именоваться сотрудничеством ? В принципе пока его самого некие"сотрудники" не посетят, толку в нашем чемпе и футболе не будет.
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