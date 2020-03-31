Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Агент Селюк: «Со следующего сезона РПЛ можно расширить до 18 команд»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что ситуация с коронавирусом может поспособствовать расширению РПЛ до 18 команд.

    «Через два месяца, судя по опыту Китая, где уже возобновляют футбол, все должно наладиться. Поэтому, думаю, до конца мая будет карантин, а в июне большинство чемпионатов можно будет доиграть. Если все же будет негативный сценарии событий, что и в июне все будет закрыто, то, возможно, УЕФА даст июль на окончание сезона. Считаю, в России можно воспользоваться ситуацией и со следующего сезона сделать 18 команд. Все равно РФС вынашивает эту идею. Две команды присоединятся, никто не вылетает.

    Единственное, надо думать, кто попадает в еврокубки. В силу того, что я сотрудничаю со многими командами, я ни за кого не болею, но в принципе «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» по уровню футбола наиболее подходят, чтобы представлять Россию в Лиге чемпионов. Кого бы подтянул еще — это «Спартак». Пусть он не находится сейчас высоко, но это тот клуб, который безусловно должен играть в Европе, тем более после зимнего перерыва они точно по игре в шестерке лучших в России», – сказал агент.

    • Чемпионат России остановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
    • «Зенит» возглавляет турнирную таблицу.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.03.2020 20:50
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1103

      DMитрий 1 час назад

      Нафиг не нужно на данном этапе развития никакого расширения! Лишние игры (именно лишние), - это дополнительная трата клубов, отсутствие повышения качества футбола (по понятным и много раз изложенным всем причинам), повышенный риск получения травм и т.п. Всё это потянет за собой: повышение стоимости абонементов, а я не хочу ( и наверное многие) тратить деньги и время на просмотр матчей с участием дополнительного "болота", по этим же причинам - отсутствие зрелищности и т.д.
      P.S. спартак должен играть в Европе!? Для чего? Селюк статистику за последнии годы смотрел? Ну разве что для очередного позора и минусования общероссийских очков в рейтинг.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12594

      vka1970 2 часа назад

      Чисто интересно, а расширителем Селюк не обзавёлся ? И с каких это пор обдираловка клубов стала именоваться сотрудничеством ? В принципе пока его самого некие"сотрудники" не посетят, толку в нашем чемпе и футболе не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +809

      Rus9I 3 часа назад

      Селюк, тот еще агент, все то он хочет, как ему выгодно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8886

      parevg 13 часов назад

      Нет, надо доиграть, по три матча в неделю , для тех кто участвует в кубке, и по 2 для остальных, за месяц - полтора доиграют.
      И сразу, без перерыва начинать следующий.
      Но, никакого расширения до 18, смысл нищету плодить, у большинства клубов ПФЛ нет нормального стадиона, инфраструктуры, базы...
      Далеко за примерами ходить не надо - Амкар, Анжи, Тосно, у Тамбова, не знаю завершили реконструкцию стадиона или нет. У Томи всегда был убитый газон, а если Томь и выйдет в РПЛ, то станет третьим фарм клубом Зенита.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2040

      solodealer 13 часов назад

      У себя что-нибудь расширь... ЗАКРЫВАЙТЕ СВОЮ ВОРОВСКУЮ И НАХЛЕБНУЮ ЛАВОЧКУ... Бюджет страны целее будет.Всё равно, мы уже давно...ФУТБОЛ по ТВ в других лигах смотрим...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1857

      Hektor 84 14 часов назад

      Кто сотрудничает в России с этим работорговцем? Кому его папуасы нужны?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8886

      parevg > Hektor 84 13 часов назад

      Клубы нижней части турнирной таблицы, и в ЦСКА он мартыхаев пристраивал...
      Гогуа - его клиент.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5057

      Литейный4 15 часов назад

      Это чтобы свиньи не вылетели? Гыгыгы

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +450

      Fju-2 > Литейный4 14 часов назад

      Я за то, чтобы они не вылетели, ведь это гарантированные 6 очков и 10 забитых мячей для Зенита!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +165

      New Life > Литейный4 3 часа назад

      Чувствуется, Селюк тебе кое-что расширил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +650

      СвинкаСправедливости 15 часов назад

      Не надо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +448

      JI e x a 15 часов назад

      Я думаю, самым адекватным решением было бы сделать плей-офф между командами первой шестёрки. Финалисты идут в ЛЧ, победитель становится чемпионом, последнее место ни с чем, остальные ЛЕ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3165

      Alekxei Z. > JI e x a 15 часов назад

      Тут вся фенька , что Ахмат последний...
      Боятся кровниками станут. Расширят по-любому...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +448

      JI e x a > Alekxei Z. 15 часов назад

      Так за вылет можно провести такой же плей-офф. Последние шесть команд по такому же принципу играют плей-офф, финалисты остаются в РПЛ, 3-4 место играют стыки соответственно с 4-ым и 3-им место ФНЛ, 5-6 место вылетают. Понятное дело, что это не совсем объективно, но по крайней мере спортивный принцип будет соблюдён, а остальное списываем на форс-мажор

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +450

      Fju-2 > JI e x a 14 часов назад

      Какой формат плей-офф? Как вообще играть плей-офф с числом команд равным 6-ти? Плей-офф - это всегда розыгрыш, когда количество участников равняется 2-ке в какой-то степени (2, 4, 8, 16 и т.д.)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3165

      Alekxei Z. > JI e x a 2 часа назад

      Можно фантазировать что угодно.
      Есть регламент, в котором нет плей-оффа.
      Если , допустим, обнулят то пострадавшими будут лидеры ФНЛ. Расширение эту проблему уберёт.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75807
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru