Агент Селюк: «Со следующего сезона РПЛ можно расширить до 18 команд»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что ситуация с коронавирусом может поспособствовать расширению РПЛ до 18 команд.

«Через два месяца, судя по опыту Китая, где уже возобновляют футбол, все должно наладиться. Поэтому, думаю, до конца мая будет карантин, а в июне большинство чемпионатов можно будет доиграть. Если все же будет негативный сценарии событий, что и в июне все будет закрыто, то, возможно, УЕФА даст июль на окончание сезона. Считаю, в России можно воспользоваться ситуацией и со следующего сезона сделать 18 команд. Все равно РФС вынашивает эту идею. Две команды присоединятся, никто не вылетает.

Единственное, надо думать, кто попадает в еврокубки. В силу того, что я сотрудничаю со многими командами, я ни за кого не болею, но в принципе «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» по уровню футбола наиболее подходят, чтобы представлять Россию в Лиге чемпионов. Кого бы подтянул еще — это «Спартак». Пусть он не находится сейчас высоко, но это тот клуб, который безусловно должен играть в Европе, тем более после зимнего перерыва они точно по игре в шестерке лучших в России», – сказал агент.