Смородская: «Чемпионат Белоруссии посмотрела 10 минут, дальше не смогла. Не понимаю, что это такое»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своих впечатлениях о белорусском чемпионате. Белоруссия – единственная страна в Европе, продолжающая проводить внутренние спортивные соревнования, несмотря на пандемию коронавируса.

– Карантин – дело тяжелое. Сидим дома, никуда не ходим. Спорта нет, смотрим повторы матчей. Тяжело, как и всем. Это действует на организм очень стрессово.

– Белорусский чемпионат не смотрите?

– Нет. Я посмотрела 10 минут, но дальше не смогла. Не понимаю, что это такое. Я считаю, что это очень низкий уровень футбола.

– Правильно ли сделал «Матч-ТВ», выкупив права на трансляции?

– Я думаю, что эти права стоили копейки. Почему нет?.