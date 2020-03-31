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    Смородская: «Чемпионат Белоруссии посмотрела 10 минут, дальше не смогла. Не понимаю, что это такое»

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своих впечатлениях о белорусском чемпионате. Белоруссия – единственная страна в Европе, продолжающая проводить внутренние спортивные соревнования, несмотря на пандемию коронавируса.

    – Карантин – дело тяжелое. Сидим дома, никуда не ходим. Спорта нет, смотрим повторы матчей. Тяжело, как и всем. Это действует на организм очень стрессово.

    – Белорусский чемпионат не смотрите?

    – Нет. Я посмотрела 10 минут, но дальше не смогла. Не понимаю, что это такое. Я считаю, что это очень низкий уровень футбола.

    – Правильно ли сделал «Матч-ТВ», выкупив права на трансляции?

    – Я думаю, что эти права стоили копейки. Почему нет?.

    • Смородская была президентом «Локомотива» с июля 2010-го по август 2016-го года.
    • При ней команда один раз становилась бронзовым призером РПЛ и однажды выиграла Кубок России.

    Источник: Sports

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    31.03.2020 19:28
    Комментарии14
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      Рейтинг: +131

      Врундель 4 часа назад

      Посмотрел на смородскую-дальше не могу,что она такое?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      777+ 12 часов назад

      Если такая тема пошла -
      Покажите хоть крестики-нолики, хоть лепешкометание!
      Но должен быть мировой уровень,
      А не белорусские "страдания"!!!

      1
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      Рейтинг: +20

      WAD07 14 часов назад

      Она похоже уже забыла как Минское Динамо 4:0 Бомжей обыграло. Ну а дальше газпромовские деньги всё порешали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      Valeron2790 > WAD07 13 часов назад

      А ты смотришь чемпионаты Кипра и Щвейцарии? А то там два клуба есть, они знатно свиноферму в Ле отчпокали, да на вылет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1857

      Hektor 84 14 часов назад

      У кого еще ума хватило задавать вопросы о футболе у этой тупой курицы???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1849

      Бухбух 15 часов назад

      А сама Смородская чё-нибудь в футболе понимает? Судя по трансферам, которые она провернула, ничего.

      1
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      Рейтинг: +3165

      Alekxei Z. 15 часов назад

      К ней можно относится по-разному , но тут она права, зрелище ооооочень тяжелое и 10 минут это сродни подвигу. Тут и уровень и антураж. Зрителей нет , стадионы как у нас в КФК.
      Конделаки просто **...ко

      2
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      Рейтинг: +2546

      Черкизовский Кот 15 часов назад

      Мы на твою рожу в клубе 6 лет смотрели, но при этом понимали, что это такое.

      1
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      Рейтинг: +1078

      FENIX-SL 15 часов назад

      а на игру чемпионата россии смотреть приятно?
      ну разве что из-за денег которые тебе в карманы капают

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      Рейтинг: +178

      Все_тот_же_Юве 16 часов назад

      рпл всего лишь немногим сильнее. и то потому что есть парочка клубов при деньгах, могущих себе позволить более менее игроков из европы и юж.америки. а так бы лицезрели всякое дерьмо вроде дзюб, кокор, мамаев и прочий шлак вонбчий. так что не рпльным о говночемпе белоруси говорить)

      2
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      Рейтинг: +1174

      FRZZ 16 часов назад

      А англичане например не могли бы смотреть российский чемпионат.

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