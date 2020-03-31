Смородская: «Чемпионат Белоруссии посмотрела 10 минут, дальше не смогла. Не понимаю, что это такое»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своих впечатлениях о белорусском чемпионате. Белоруссия – единственная страна в Европе, продолжающая проводить внутренние спортивные соревнования, несмотря на пандемию коронавируса.
– Карантин – дело тяжелое. Сидим дома, никуда не ходим. Спорта нет, смотрим повторы матчей. Тяжело, как и всем. Это действует на организм очень стрессово.
– Белорусский чемпионат не смотрите?
– Нет. Я посмотрела 10 минут, но дальше не смогла. Не понимаю, что это такое. Я считаю, что это очень низкий уровень футбола.
– Правильно ли сделал «Матч-ТВ», выкупив права на трансляции?
– Я думаю, что эти права стоили копейки. Почему нет?.
- Смородская была президентом «Локомотива» с июля 2010-го по август 2016-го года.
- При ней команда один раз становилась бронзовым призером РПЛ и однажды выиграла Кубок России.
Источник: Sports