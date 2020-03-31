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  • Смородская: «Чемпионат Белоруссии посмотрела 10 минут, дальше не смогла. Не понимаю, что это такое»

Смородская: «Чемпионат Белоруссии посмотрела 10 минут, дальше не смогла. Не понимаю, что это такое»

31 марта 2020, 19:28
10

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своих впечатлениях о белорусском чемпионате. Белоруссия – единственная страна в Европе, продолжающая проводить внутренние спортивные соревнования, несмотря на пандемию коронавируса.

– Карантин – дело тяжелое. Сидим дома, никуда не ходим. Спорта нет, смотрим повторы матчей. Тяжело, как и всем. Это действует на организм очень стрессово.

– Белорусский чемпионат не смотрите?

– Нет. Я посмотрела 10 минут, но дальше не смогла. Не понимаю, что это такое. Я считаю, что это очень низкий уровень футбола.

– Правильно ли сделал «Матч-ТВ», выкупив права на трансляции?

– Я думаю, что эти права стоили копейки. Почему нет?.

  • Смородская была президентом «Локомотива» с июля 2010-го по август 2016-го года.
  • При ней команда один раз становилась бронзовым призером РПЛ и однажды выиграла Кубок России.

Источник: Sports
Комментарии (10)
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DeStar
1585674522
В целом она права, чемпионат ГГ. но при всем уважении, в рпл такой же уровень игр где-то в 60-70% матчей. Какая нибудь уфа точно не интереснее торпедо играет или минска) а исключения бывают у всех. Но я не ровняю их, рпл выше, но выше также как футбол ***** выше футбола марокко
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Axe111
1585675142
А ЧТО ТАКОЕ ЧР ПОМОЙКА?!?!?!?!?! ТЫ АПЛ ВИДЕЛА,ЖЕНЩИНА????
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Черкизовский Кот
1585680016
Мы на твою рожу в клубе 6 лет смотрели, но при этом понимали, что это такое.
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Бухбух
1585681121
А сама Смородская чё-нибудь в футболе понимает? Судя по трансферам, которые она провернула, ничего.
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Hektor 84
1585683531
У кого еще ума хватило задавать вопросы о футболе у этой тупой курицы???
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WAD07
1585684361
Она похоже уже забыла как Минское Динамо 4:0 Бомжей обыграло. Ну а дальше газпромовские деньги всё порешали.
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777+
1585692449
Если такая тема пошла - Покажите хоть крестики-нолики, хоть лепешкометание! Но должен быть мировой уровень, А не белорусские "страдания"!!!
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AtticusFinch1
1585720867
Посмотрел на смородскую-дальше не могу,что она такое?
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