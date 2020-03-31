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    Игроки «Спартака» продолжат тренироваться дома

    Руководство «Спартака» решило перевести своих футболистов на домашние тренировки. Игроки будут поддерживать физическую форму по индивидуальным программам.

    «В связи с обязательным режимом самоизоляции, который введен в Москве и Московской области для борьбы с распространением коронавируса, руководство и тренерский штаб ФК «Спартак Москва» приняли решение о том, что футболисты продолжат поддерживать форму по индивидуальной программе из дома. При этом игроки красно-белых будут оставаться в постоянном контакте с тренерским и медицинским штабами клуба», – говорится в заявлении клуба.

    Тренировки главной команды «Спартака» планируется возобновить 4 мая.

    • Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
    • «Спартак» занимает в турнирной таблице 8 место с 28-ю очками.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    31.03.2020 18:29
    Комментарии21
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      Рейтинг: +12594

      vka1970 2 часа назад

      Однажды в студёную зимний порА
      Литейный спустился, был сильный жарА
      Гляжу поднимается медленно в горА
      Борат на Аларме, везущем ФролА
      - Здорово Литейный
      - Ходил бы ты мимо
      - А что, у Аларма большая семья ?
      - Семья то большая, но кули в ней толку
      Все долбят Бората, но чаще ФролА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5057

      Литейный4 17 часов назад

      МеньшИнства стали индивидуалами. Гыгыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      rammax fcsm > Литейный4 13 часов назад

      литейный в жопе с палкой
      Стал индивидуалкой..
      Он в парадном всем даёт
      И недорого берёт....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2771

      Борат 17 часов назад

      Невольники и мужеложцы будут тренироваться по программе жано ананидзы ! Гыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      rammax fcsm > Борат 15 часов назад

      Как-то раз борат-мудак
      Карантин нарушил
      И за это пи до ру оторвали уши...
      И сказали - Если, тварь, выползешь ещё,
      Поимеем сучку ломом мы в очко!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат > Борат 14 часов назад

      Да да у нас своя метода : Борат - брат принимай агрегат . Гыгыгы .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12594

      vka1970 > Борат 2 часа назад

      Борат, мне так кажется, что тебя тут жёстко опускают.Хотя нет.Не кажется.Из тебя и Аларма делают просто клоунов.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +388

      legenda soccer > vka1970 54 минуты назад

      пусть обтекает он же ишака любил в ауле ей не привыкать боратихе как и аларму подкидышу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22519

      VVM1964 > vka1970 48 минут назад

      Почему " делают " - тут и делать ничего не надо , они и есть клоуны , впрочем давай не будем оскорблять клоунов сравнением с этими ***** .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      alarm 17 часов назад

      режим одиночной самоизоляции больше всего одобряет ананидза!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +973

      "supermax" > alarm 17 часов назад

      а ты с рождения е.ба.наш.ка или в процессе своей недоэволюции стал?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      rammax fcsm > alarm 15 часов назад

      Выполз аларм на улицу, глянул на село...
      Вроде никто не шастает, аларму весело..
      Но из-за угла вдруг вырулил ОМОН..
      И теперь аларм - иметый в рот кондом...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      dezhneffa > rammax fcsm 15 часов назад

      выйду на улицу гляну на село литейный с алармом бората дрючат и мне весело

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      rammax fcsm > dezhneffa 15 часов назад

      В конце марта по асфальту метель снежком метёт..
      Без трусов по улице мудак-борат идёт..
      31 марта снег - полный беспредел..
      на бутылку очком борат- му ди ла сел...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат > dezhneffa 14 часов назад

      Эх - когда это было , вспомнил , сейчас на карантине остается только вспоминать и мечтать . Гыгыгы .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат > rammax fcsm 14 часов назад

      Я не пойму , ты что за мной следишь что ли ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      rammax fcsm > Бoрат 14 часов назад

      Я смотрю в окно...
      Там ползёт борат...
      Мусоров его от пИ зд ил наряд..
      Я открыл окно, харкнул ему в след..
      А борат бомжу делает минет...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      rammax fcsm > Бoрат 14 часов назад

      понапрасну не мечтай,
      смузи ты купи..
      и, нарушив карантин,
      ты к нему приди..
      с сладкою улыбочкой ты в дверях постой....
      и минуты не пройдёт,
      как борат ВЕСЬ ТВОЙ.....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Бoрат > rammax fcsm 14 часов назад

      Эх , растеребил ты мою душу , жаль что мужлан спартаковский , был бы наш - послал бы тебе чмоки чмоки . Гыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: +244

      rammax fcsm > Бoрат 13 часов назад

      Нет, я чисто ГЕТЕРО...
      Это не по мне...
      Не участвую я в этой пи дор ской херне..
      пусть борат номер 1 тебе сделает минет,
      Ты х уём ему усы пощекочи,
      А потом с ноги пробей мудиле в щи...

      2
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      Рейтинг: +37

      Бoрат > rammax fcsm 13 часов назад

      Черт побери - красиво рисуешь , заманчиво . Гыгыгы .

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