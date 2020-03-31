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Игроки «Спартака» продолжат тренироваться дома

31 марта 2020, 18:29
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Руководство «Спартака» решило перевести своих футболистов на домашние тренировки. Игроки будут поддерживать физическую форму по индивидуальным программам.

«В связи с обязательным режимом самоизоляции, который введен в Москве и Московской области для борьбы с распространением коронавируса, руководство и тренерский штаб ФК «Спартак Москва» приняли решение о том, что футболисты продолжат поддерживать форму по индивидуальной программе из дома. При этом игроки красно-белых будут оставаться в постоянном контакте с тренерским и медицинским штабами клуба», – говорится в заявлении клуба.

Тренировки главной команды «Спартака» планируется возобновить 4 мая.

  • Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
  • «Спартак» занимает в турнирной таблице 8 место с 28-ю очками.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
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vka1970
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