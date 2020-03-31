Игроки «Спартака» продолжат тренироваться дома

Руководство «Спартака» решило перевести своих футболистов на домашние тренировки. Игроки будут поддерживать физическую форму по индивидуальным программам.

«В связи с обязательным режимом самоизоляции, который введен в Москве и Московской области для борьбы с распространением коронавируса, руководство и тренерский штаб ФК «Спартак Москва» приняли решение о том, что футболисты продолжат поддерживать форму по индивидуальной программе из дома. При этом игроки красно-белых будут оставаться в постоянном контакте с тренерским и медицинским штабами клуба», – говорится в заявлении клуба.

Тренировки главной команды «Спартака» планируется возобновить 4 мая.