Игроки «Спартака» продолжат тренироваться дома

Руководство «Спартака» решило перевести своих футболистов на домашние тренировки. Игроки будут поддерживать физическую форму по индивидуальным программам.
«В связи с обязательным режимом самоизоляции, который введен в Москве и Московской области для борьбы с распространением коронавируса, руководство и тренерский штаб ФК «Спартак Москва» приняли решение о том, что футболисты продолжат поддерживать форму по индивидуальной программе из дома. При этом игроки красно-белых будут оставаться в постоянном контакте с тренерским и медицинским штабами клуба», – говорится в заявлении клуба.
Тренировки главной команды «Спартака» планируется возобновить 4 мая.
- Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
- «Спартак» занимает в турнирной таблице 8 место с 28-ю очками.
Источник: Официальный сайт «Спартака»