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  • Бартомеу: «На «Барселону» кризис влияет быстрее, чем на другие клубы»

Бартомеу: «На «Барселону» кризис влияет быстрее, чем на другие клубы»

31 марта 2020, 14:35
5

Президент «Барселоны» Жосеп Бартомеу рассказал, как кризис, вызванный пандемией коронавируса, отразится на финансовом положении его клуба.

«Мы по-прежнему зарабатываем больше всех, поэтому мы можем платить нашим игрокам больше других. Правда, кризисная ситуация влияет на нас быстрее, чем на другие клубы. Большие клубы страдают сильнее всего, потому что мы зависим не только от продаж билетов и телеправ, но и от бизнес-проектов, реализуемых вокруг клуба, от работы магазинов и музеев. Но когда пандемия пройдет, это позволит нам восстановиться раньше остальных», – сообщил Бартомеу.

  • «Барселона» сократила зарплаты игрокам на 70% из-за пандемии коронавируса.
  • По словам Бартомеу, урезание зарплат позволит сэкономит клубу 16 миллионов евро.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Бартомеу Жозеп
Комментарии (5)
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Hektor 84
1585659314
Раздули зарплатный фонд, а теперь скулят.
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dinar7777dinar
1585673412
кризис будет в барсе до того времени пока ты не свалишь падла !
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Saracen Jr
1585676036
Бартомеу: «только благодаря мне, на «Барселону» кризис влияет быстрее, чем на другие клубы»
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Томик
1585775178
Уже давно повлиял. Коутиньо, Дембеле, Гризманн, какой-то нонейм вне окна - там давно какой-то вирус завёлся в менеджменте. Лет пять назад этот сброд и мечтать не мог бы за Барсу играть.
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