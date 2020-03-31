Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Бартомеу: «На «Барселону» кризис влияет быстрее, чем на другие клубы»

    Президент «Барселоны» Жосеп Бартомеу рассказал, как кризис, вызванный пандемией коронавируса, отразится на финансовом положении его клуба.

    «Мы по-прежнему зарабатываем больше всех, поэтому мы можем платить нашим игрокам больше других. Правда, кризисная ситуация влияет на нас быстрее, чем на другие клубы. Большие клубы страдают сильнее всего, потому что мы зависим не только от продаж билетов и телеправ, но и от бизнес-проектов, реализуемых вокруг клуба, от работы магазинов и музеев. Но когда пандемия пройдет, это позволит нам восстановиться раньше остальных», – сообщил Бартомеу.

    • «Барселона» сократила зарплаты игрокам на 70% из-за пандемии коронавируса.
    • По словам Бартомеу, урезание зарплат позволит сэкономит клубу 16 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.03.2020 14:35
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2230

      SarJr 16 часов назад

      Бартомеу: «только благодаря мне, на «Барселону» кризис влияет быстрее, чем на другие клубы»

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3063

      dinar7777dinar 17 часов назад

      кризис будет в барсе до того времени пока ты не свалишь падла !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1857

      Hektor 84 21 час назад

      Раздули зарплатный фонд, а теперь скулят.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      mitru > Hektor 84 15 часов назад

      Так он и не скулит, по-моему вполне честно говорит как есть: они действительно больше почти всех теряют, потому что больше почти всех зарабатывают, но он же сам признает: "Но когда пандемия пройдет, это позволит нам восстановиться раньше остальных"

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75807
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru