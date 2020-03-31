Бартомеу: «На «Барселону» кризис влияет быстрее, чем на другие клубы»

Президент «Барселоны» Жосеп Бартомеу рассказал, как кризис, вызванный пандемией коронавируса, отразится на финансовом положении его клуба.

«Мы по-прежнему зарабатываем больше всех, поэтому мы можем платить нашим игрокам больше других. Правда, кризисная ситуация влияет на нас быстрее, чем на другие клубы. Большие клубы страдают сильнее всего, потому что мы зависим не только от продаж билетов и телеправ, но и от бизнес-проектов, реализуемых вокруг клуба, от работы магазинов и музеев. Но когда пандемия пройдет, это позволит нам восстановиться раньше остальных», – сообщил Бартомеу.