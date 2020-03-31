«Барселона» сэкономит 16 миллионов на урезании зарплат игроков

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу назвал сумму, которую клубу удастся сэкономить благодаря урезанию зарплат футболистов.

По его словам, от сокращения окладов каталонцы получат 16 миллионов евро.

Из них 14 миллионов от уменьшения зарплатного фонда первой команды и еще 2 миллиона – от всех остальных команд (гандбол, баскетбол, хоккей на траве, мини-футбол, женская футбольная команда и молодежные команды).

Ранее капитан «Барсы» Лионель Месси объявил о снижении окладов на 70 процентов.