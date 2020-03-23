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Артета: «Чувствую, что выздоровел от коронавируса»

23 марта 2020, 19:33
6

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что вылечился от коронавирусной инфекции, выявленной у него 10 дней назад.

«Сейчас у меня все хорошо, я чувствую, что выздоровел. Мне потребовалось три или четыре дня, чтобы симптомы ушли. Мое самочувствие заметно улучшилось, у меня стало больше энергии», – сказал испанец.

  • 37-летний Артета возглавил «Арсенал» 19 декабря.
  • Контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2023 года.
  • АПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса до 30 апреля.

Источник: London Evening Standard
Англия. Премьер-лига Арсенал Артета Микель
Комментарии (6)
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Cules2013
1584982688
Чувствую? Шта? Случайно не врачи ли для этого существуют, чтобы ставить диагнозы и определять кто выздоровел, а кто нет?
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ZENIT***
1584987725
Да это уже хуже чёрного пиара! А был ли у Вас короновирус!?И каково заключение врачей? А то ,что Вы сейчас кидаете в МАССЫ попахивает профанацией,если не сказать больше!
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Владислав Vlad
1584987917
Вот так вирус опасный. 4 дня на лечение нужно. А от ГРИППа сколько лечатся? А ведь ГРИПП распространяется на всех. Всех косит. А тут врачи говорят, что у человека может и не быть симптомов.
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zigbert
1585076669
Быстрое исцеление. Конечно возраст еще влияет на длительность лечения да и качественные препараты.
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