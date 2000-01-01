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    Артета: «Чувствую, что выздоровел от коронавируса»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что вылечился от коронавирусной инфекции, выявленной у него 10 дней назад.

    «Сейчас у меня все хорошо, я чувствую, что выздоровел. Мне потребовалось три или четыре дня, чтобы симптомы ушли. Мое самочувствие заметно улучшилось, у меня стало больше энергии», – сказал испанец.

    • 37-летний Артета возглавил «Арсенал» 19 декабря.
    • Контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2023 года.
    • АПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса до 30 апреля.

    Источник: London Evening Standard

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    Сегодня, 19:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3024

      Alekxei Z. 41 секунду назад

      Что и требовалось доказать.
      Молодой и здоровый организм справляется с этой заразой за 5-7 дней.
      Старики страдают. Очень жаль...
      Берегите себя !

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      Рейтинг: +9533

      Cules2013 33 минуты назад

      Чувствую? Шта?
      Случайно не врачи ли для этого существуют, чтобы ставить диагнозы и определять кто выздоровел, а кто нет?

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