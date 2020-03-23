Артета: «Чувствую, что выздоровел от коронавируса»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что вылечился от коронавирусной инфекции, выявленной у него 10 дней назад.
«Сейчас у меня все хорошо, я чувствую, что выздоровел. Мне потребовалось три или четыре дня, чтобы симптомы ушли. Мое самочувствие заметно улучшилось, у меня стало больше энергии», – сказал испанец.
- 37-летний Артета возглавил «Арсенал» 19 декабря.
- Контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2023 года.
- АПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса до 30 апреля.
Источник: London Evening Standard