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    ⚡ У Артеты диагностировали коронавирус

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заразился коронавирусом.

    Лондонский клуб подтвердил наличие у испанского специалиста смертельно опасного заболевания.

    «Персонал команды, недавно имевший тесный контакт с Микелем, отправится на самоизоляцию в соответствии с директивами правительства», – сообщили в «Арсенале».

    Ожидается, что на карантин попадут все футболисты и тренерский штаб команды, а также некоторые игроки из академии.

    • 37-летний Артета возглавил «Арсенал» 19 декабря.
    • Контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +9456

      Cules2013 9 часов назад

      Жесть. Теперь точно АПЛ приостановят.

      1
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      Рейтинг: +1831

      solodealer > Cules2013 8 часов назад

      АПЛ остановят точно...как все другие лиги... И будут правы!
      Жесть полная...что...у нас, как всегда...ВСЁ "В ПОРЯДКЕ"...
      С нашей-то "диагностикой" и состоянием больниц...особенно в провинции...Не из за 22-го ли апреля?))+

      -1
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      Рейтинг: +1831

      solodealer 9 часов назад

      Не очень понимаю сарказм и псевдоюмор пишущих здесь...А чего, собственно, смешного?
      У известного тренера ведущего популярного клуба обнаружен вирус...болезнь, возможно, со МЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ... Клуб и страна ОТКРЫТО предпринимают меры безопасности.... Информацию никто не скрывает...
      В Италии (В ИТАЛИИ!!!!) уже СВЫШЕ 1000 СМЕРТЕЙ!
      Это...с их-то медициной-то!!
      Мы...до сх пор не знаем сколько у нас в Отечественной войне погибло... "Погрешность" гуляет в районе ДЕСЯТКОВ МИЛЛИОНОВ ЖИЗНЕЙ! А тут...
      Оказывается, у нас всего несколько человек заразились... И НИКТО НЕ УМЕР!))) И, очевидно, до 22-го апреля и не заразится и не умрёт?)))
      А всякая тролльчатина рекомендует вооружиться пофигизмом и самогоном...
      ТИХИЙ УЖОС...

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      Рейтинг: +36

      中國冠狀病毒 10 часов назад

      Стать "носителем" короновируса нынче в тренде. Ждем, когда наши "чудо-блогеры" докумекают, что с этого можно словить хайп, и начнут играть в больных. Ждите уже на днях, у них тяжело с просчетом эффективности - один отпишется, потому что побоится заразиться через интернет, десять подпишутся - узнать, не помер ли этот ---- вариант 1 - "редиска", вариант 2 - хороший чувак
      Здоровья всем больным, минус хайпа всем мнимым... Юные "Ценители блоггерского искусства", увидев новый ролик своего кумира начнут ванну из пепси-колы принимать и руки слаймами дезинфицировать: "Пробуйте, реально помогает!... не забываем про Палец Вверх, подписываемся на канал, всех жду в комментариях)))

      1
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      Рейтинг: +1439

      serhio80 10 часов назад

      ***** да пол России этой шляпой переболело еще в ноябре декабре. Неприятная штука, но чеснок и самогон ставят на ноги на третий день

      0
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      Рейтинг: +2885

      Alekxei Z. 11 часов назад

      Ну это не чума в средневековье, уж прям смертельная !!!
      Тут тоже месяца два назад кашель и головная боль с нех...я мучали. Пару недель и прошло так же резко как пришло. Может это и был коронавирус ??? ХЗ

      1
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      Рейтинг: +9955

      KLIM777 13 часов назад

      Ой млять 5 молний поставьте еще и вообще на каждом углу напишите про это.

      1
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      Рейтинг: -1063

      Вот оно чё Михалыч 15 часов назад

      подтвердил наличие у испанского специалиста смертельно опасного заболевания.===================================Прям уж смертельно опасного. На данный момент в мире ------
      Заражены 132 969
      Умерли 4 954
      Вылечились 68 867
      80% заразившихся болеют в очень мягкой форме (как простой ОРЗ) в течение 2 недель.





      4
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      Рейтинг: +441

      dimar > Вот оно чё Михалыч 9 часов назад

      а теперь погуглите какая смертность у людей старше 60 лет.

      1
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      Рейтинг: +1831

      solodealer > dimar 8 часов назад

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      Рейтинг: -1063

      Вот оно чё Михалыч > dimar 8 часов назад

      "По данным ВОЗ каждый год от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек. Это больше предыдущего глобального оценочного показателя в 250 000–500 000 человек, который рассчитывался более десяти лет назад "
      И это речь идет об обычном гриппе ( не коронавирус)....Умирают в первую очередь люди с ослабленным иммунитетом -- пожилые, с хроническими заболеваниями .Умирают от осложнения от гриппа. Еще раз -- КАЖДЫЙ ГОД , как минимум последние 10-15 лет. Еще раз -По данным ВОЗ, Всемирная Организация Здоровья. То есть сомневаться в источнике информации нет нужды.
      А теперь - последние 10-15 лет такие цифры умерших -до 650 тысяч в год. Казалось вот когда надо поднимать тревогу, закрывать на карантин, кричать - " спасайся ,кто может "...Но ничего такого не было.
      А тут вдруг новый вид гриппа .Количество зараженных , вылечившихся. умерших ( за данный период времени) примерно такое же как у гриппа.
      Но тут ПАНИКА несоразмерная. Что это ? Почему так ? Кому надо ?

      https://www.who.int/ru/news-room/detail/14-12-2017-up-to-650-000-people-die-of-respiratory-diseases-linked-to-seasonal-flu-each-year

      0
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      Рейтинг: +22

      sergeygubarev 18 часов назад

      здоровья,с их медициной проблем не должно возникнуть

      9
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      Рейтинг: +148

      Файдаэн_Шаз > sergeygubarev 12 часов назад

      Это Арсенал. Он же "ФК Лазарет".

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