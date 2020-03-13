⚡ У Артеты диагностировали коронавирус

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заразился коронавирусом.
Лондонский клуб подтвердил наличие у испанского специалиста смертельно опасного заболевания.
«Персонал команды, недавно имевший тесный контакт с Микелем, отправится на самоизоляцию в соответствии с директивами правительства», – сообщили в «Арсенале».
Ожидается, что на карантин попадут все футболисты и тренерский штаб команды, а также некоторые игроки из академии.
- 37-летний Артета возглавил «Арсенал» 19 декабря.
- Контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2023 года.
Источник: Официальный сайт «Арсенала»