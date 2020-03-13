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⚡ У Артеты диагностировали коронавирус

13 марта 2020, 01:50
6

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заразился коронавирусом.

Лондонский клуб подтвердил наличие у испанского специалиста смертельно опасного заболевания.

«Персонал команды, недавно имевший тесный контакт с Микелем, отправится на самоизоляцию в соответствии с директивами правительства», – сообщили в «Арсенале».

Ожидается, что на карантин попадут все футболисты и тренерский штаб команды, а также некоторые игроки из академии.

  • 37-летний Артета возглавил «Арсенал» 19 декабря.
  • Контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Источник: Официальный сайт «Арсенала»
Англия. Премьер-лига Арсенал Артета Микель
Комментарии (6)
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sergeygubarev
1584053584
здоровья,с их медициной проблем не должно возникнуть
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serhio80
1584079820
***** да пол России этой шляпой переболело еще в ноябре декабре. Неприятная штука, но чеснок и самогон ставят на ноги на третий день
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中國冠狀病毒
1584082425
Стать "носителем" короновируса нынче в тренде. Ждем, когда наши "чудо-блогеры" докумекают, что с этого можно словить хайп, и начнут играть в больных. Ждите уже на днях, у них тяжело с просчетом эффективности - один отпишется, потому что побоится заразиться через интернет, десять подпишутся - узнать, не помер ли этот ---- вариант 1 - "редиска", вариант 2 - хороший чувак Здоровья всем больным, минус хайпа всем мнимым... Юные "Ценители блоггерского искусства", увидев новый ролик своего кумира начнут ванну из пепси-колы принимать и руки слаймами дезинфицировать: "Пробуйте, реально помогает!... не забываем про Палец Вверх, подписываемся на канал, всех жду в комментариях)))
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Cules2013
1584085805
Жесть. Теперь точно АПЛ приостановят.
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