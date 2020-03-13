⚡ У Артеты диагностировали коронавирус

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заразился коронавирусом.

Лондонский клуб подтвердил наличие у испанского специалиста смертельно опасного заболевания.

«Персонал команды, недавно имевший тесный контакт с Микелем, отправится на самоизоляцию в соответствии с директивами правительства», – сообщили в «Арсенале».

Ожидается, что на карантин попадут все футболисты и тренерский штаб команды, а также некоторые игроки из академии.