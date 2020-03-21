Вопрос о сохранении названия Евро-2020 пока не решен. Вчерашний твит УЕФА был опубликован по ошибке

Пресс-служба УЕФА опровергла свою же информацию, что название ближайшего чемпионата Европы не будет меняться, несмотря на перенос турнира.
«Приносим извинения. Решение о названии Евро, который состоится в 2021 году, еще не принято. Предыдущий твит был опубликован по ошибке», – говорится в заявлении организации в твиттере.
- Континентальное первенство отложили на год, чтобы появилась возможность завершить клубный сезон.
- Евро запланирован на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.
- Все европейские турниры, кроме чемпионата Белоруссии, приостановлены в связи с пандемией коронавируса.
Источник: Официальный твиттер УЕФА