Вопрос о сохранении названия Евро-2020 пока не решен. Вчерашний твит УЕФА был опубликован по ошибке

Пресс-служба УЕФА опровергла свою же информацию, что название ближайшего чемпионата Европы не будет меняться, несмотря на перенос турнира.

«Приносим извинения. Решение о названии Евро, который состоится в 2021 году, еще не принято. Предыдущий твит был опубликован по ошибке», – говорится в заявлении организации в твиттере.