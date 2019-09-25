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    Вопрос о сохранении названия Евро-2020 пока не решен. Вчерашний твит УЕФА был опубликован по ошибке

    Пресс-служба УЕФА опровергла свою же информацию, что название ближайшего чемпионата Европы не будет меняться, несмотря на перенос турнира.

    «Приносим извинения. Решение о названии Евро, который состоится в 2021 году, еще не принято. Предыдущий твит был опубликован по ошибке», – говорится в заявлении организации в твиттере.

    • Континентальное первенство отложили на год, чтобы появилась возможность завершить клубный сезон.
    • Евро запланирован на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.
    • Все европейские турниры, кроме чемпионата Белоруссии, приостановлены в связи с пандемией коронавируса.

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4852

      Владислав Vlad 4 минуты назад

      По ошибке?))) Ништяк отмазка.)))

      0
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      Рейтинг: +1430

      Torvald64 1 час назад

      Кому-то не пофиг, как он будет называться? Главное, чтобы состоялся

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