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  • Вопрос о сохранении названия Евро-2020 пока не решен. Вчерашний твит УЕФА был опубликован по ошибке

Вопрос о сохранении названия Евро-2020 пока не решен. Вчерашний твит УЕФА был опубликован по ошибке

21 марта 2020, 08:24
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Пресс-служба УЕФА опровергла свою же информацию, что название ближайшего чемпионата Европы не будет меняться, несмотря на перенос турнира.

«Приносим извинения. Решение о названии Евро, который состоится в 2021 году, еще не принято. Предыдущий твит был опубликован по ошибке», – говорится в заявлении организации в твиттере.

  • Континентальное первенство отложили на год, чтобы появилась возможность завершить клубный сезон.
  • Евро запланирован на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.
  • Все европейские турниры, кроме чемпионата Белоруссии, приостановлены в связи с пандемией коронавируса.

Источник: Официальный твиттер УЕФА
Чемпионат Европы
Комментарии (2)
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Torvald64
1584773441
Кому-то не пофиг, как он будет называться? Главное, чтобы состоялся
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Владислав Vlad
1584779894
По ошибке?))) Ништяк отмазка.)))
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