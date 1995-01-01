Федун: «Три кризиса пережили и четвертый переживем»

С твоими доходами в этом сомневаться не приходится. Ты и тебе подобные всё переживут, даже и пятый кризис. На народ бы лучше по чаще внимание обращали !
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал падение курса рубля, связанного со снижением цены на нефть.
– Прошла информация, что вы назвали цены на нефть катастрофой. А дальше что? Почему катастрофа?
– Я все сказал. Спасибо.
– Извините, ради Бога, а надежда есть или нет?
– Подожди! Слушай, что ты панику гонишь?
– Я не гоню панику.
– Подожди! Я сказал следующее. Что никогда еще у нас не было таких хороших условий, для того чтобы ввязываться в ценовую войну. Резервы – 500 миллионов. Все! Просто вопрос – зачем?
– То есть – надежда есть? Я не гоню панику, это информагентства гонят: Федун, там, катастрофа и так далее.
– Нет. Надо пытаться через какое-то время начать договариваться. Три кризиса пережили и четвертый переживем.
– Ну, вот – это другое дело.
– Давай!
– Спасибо вам огромное за оптимизм.
– Прямо так и напиши – три кризиса пережили и четвертый переживем.
- Федун – со-владелец «Лукойла».
Федун – о последствиях коронавируса: «Очень серьезный удар по бюджету, потому что доходы привязаны к евро, а курс евро летит к 85 рублям»