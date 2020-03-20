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Федун: «Три кризиса пережили и четвертый переживем»

20 марта 2020, 07:08
34

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал падение курса рубля, связанного со снижением цены на нефть.

– Прошла информация, что вы назвали цены на нефть катастрофой. А дальше что? Почему катастрофа?

– Я все сказал. Спасибо.

– Извините, ради Бога, а надежда есть или нет?

– Подожди! Слушай, что ты панику гонишь?

– Я не гоню панику.

– Подожди! Я сказал следующее. Что никогда еще у нас не было таких хороших условий, для того чтобы ввязываться в ценовую войну. Резервы – 500 миллионов. Все! Просто вопрос – зачем?

– То есть – надежда есть? Я не гоню панику, это информагентства гонят: Федун, там, катастрофа и так далее.

– Нет. Надо пытаться через какое-то время начать договариваться. Три кризиса пережили и четвертый переживем.

– Ну, вот – это другое дело.

– Давай!

– Спасибо вам огромное за оптимизм.

– Прямо так и напиши – три кризиса пережили и четвертый переживем.

  • Федун – со-владелец «Лукойла».

Федун – о последствиях коронавируса: «Очень серьезный удар по бюджету, потому что доходы привязаны к евро, а курс евро летит к 85 рублям»

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (34)
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Sergh4
1584682922
Конечно переживет. Самый дорогой бензин у него! При дармовой нефти.
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Соня Мармеладова
1584684597
Да на все те деньги , что вы увели из страны и вам подобные товарищи , можно ещё не одну сотню кризисов пережить.
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vka1970
1584686885
Не на того брешем здесь.Рыба гниёт с головы.А где голова всем известно.
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BRO_football
1584694301
Конечно, зачем принимать какие-либо меры для того, чтобы впредь цена на нефть не так сильно влияла на российскую экономику? Проще перетерпеть и переждать, когда случится (пиз...) что-то плохое и закидать проблему деньгами из резервного фонда. Отличная логика у Федуна!
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bset
1584694450
Дефолт пережили и еще один переживем. Голод в 30-е годы пережили и еще переживем. Любят у нас "переживать" еще раз. А мер никаких не принимают, выводы не делают. А все потому, что деньги пришли легко, легко и уходят. А те, кто бизнес свой с нуля строит, тот делает выводы постоянно. И сразу становится видно, кто бизнесмен, а кто олигарх, на которого нефтедоллары внезапно свалились.
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житель СПб
1584695517
Как и многие другие, я тоже считаю, что Федун все переживет... А вот то, что (уже!) люди теряют работу, съезжают с арендованных квартир (следовательно, и владельцы квартир теряют деньги..), закрываются и останавливаются производства мелкие - это, видимо, "мелочь"... Федун и ему подобные это "переживут".
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MaxRnD
1584696386
Конкретно вы и вам подобные на различных трубопроводах и вентилях может и переживёте, а вот простых смертных сейчас очередной раз тупо грабят ...
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momwig_
1584697369
О, Лёне уже намылили, в голосе явственно позванивает очко. А то - "...мать! Как же так!.." Вот так. Сиди и не чирикай.
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Красный Уголок
1584697618
ну-ка зарплату ему " среднего класса" и ни цента больше, посмотрим как переживать будет, оптимист хренов
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SLADE2019
1584697708
Он - Федун, в очередной раз показал, что он за человек. Кто же сомневается, что он переживет? Может быть и на своем острове! Одно слово - несчастье для Спартака!
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