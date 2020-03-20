Федун: «Три кризиса пережили и четвертый переживем»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал падение курса рубля, связанного со снижением цены на нефть.

– Прошла информация, что вы назвали цены на нефть катастрофой. А дальше что? Почему катастрофа?

– Я все сказал. Спасибо.

– Извините, ради Бога, а надежда есть или нет?

– Подожди! Слушай, что ты панику гонишь?

– Я не гоню панику.

– Подожди! Я сказал следующее. Что никогда еще у нас не было таких хороших условий, для того чтобы ввязываться в ценовую войну. Резервы – 500 миллионов. Все! Просто вопрос – зачем?

– То есть – надежда есть? Я не гоню панику, это информагентства гонят: Федун, там, катастрофа и так далее.

– Нет. Надо пытаться через какое-то время начать договариваться. Три кризиса пережили и четвертый переживем.

– Ну, вот – это другое дело.

– Давай!

– Спасибо вам огромное за оптимизм.

– Прямо так и напиши – три кризиса пережили и четвертый переживем.

Федун – со-владелец «Лукойла».

Федун – о последствиях коронавируса: «Очень серьезный удар по бюджету, потому что доходы привязаны к евро, а курс евро летит к 85 рублям»