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    Федун: «Три кризиса пережили и четвертый переживем»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал падение курса рубля, связанного со снижением цены на нефть.

    – Прошла информация, что вы назвали цены на нефть катастрофой. А дальше что? Почему катастрофа?

    – Я все сказал. Спасибо.

    – Извините, ради Бога, а надежда есть или нет?

    – Подожди! Слушай, что ты панику гонишь?

    – Я не гоню панику.

    – Подожди! Я сказал следующее. Что никогда еще у нас не было таких хороших условий, для того чтобы ввязываться в ценовую войну. Резервы – 500 миллионов. Все! Просто вопрос – зачем?

    – То есть – надежда есть? Я не гоню панику, это информагентства гонят: Федун, там, катастрофа и так далее.

    – Нет. Надо пытаться через какое-то время начать договариваться. Три кризиса пережили и четвертый переживем.

    – Ну, вот – это другое дело.

    – Давай!

    – Спасибо вам огромное за оптимизм.

    – Прямо так и напиши – три кризиса пережили и четвертый переживем.

    • Федун – со-владелец «Лукойла».

    Федун – о последствиях коронавируса: «Очень серьезный удар по бюджету, потому что доходы привязаны к евро, а курс евро летит к 85 рублям»

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1577

      neim 6 минут назад

      С твоими доходами в этом сомневаться не приходится. Ты и тебе подобные всё переживут, даже и пятый кризис. На народ бы лучше по чаще внимание обращали !

      0
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      Рейтинг: +12388

      vka1970 8 минут назад

      Не на того брешем здесь.Рыба гниёт с головы.А где голова всем известно.

      0
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      Рейтинг: +1899

      solodealer 14 минут назад

      ...нашли кого цитировать)))
      Пока жирдяй сохнет, тонкий сдохнет...
      Где по окончании этого кризиса будет наш "средний класс"? Которого у нас, как вещает незаменимый на галерах раб, 70% населения и к которому относятся "боагополучные лди с доходом" АЖ 17 тысяч рублей в месяц????

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10198

      Garrincha58 37 минут назад

      этот всё про бабло, а вот господин Федунский посмотри и бери пример с Рината Ахметова
      Президент донецкого "Шахтера" направил 10 млн евро на борьбу с коронавирусом.

      0
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      Рейтинг: +53

      Соня Мармеладова 46 минут назад

      Да на все те деньги , что вы увели из страны и вам подобные товарищи , можно ещё не одну сотню кризисов пережить.

      4
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      Рейтинг: +1899

      solodealer > Соня Мармеладова 18 минут назад

      )+

      0
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      Рейтинг: +305

      Sergh4 1 час назад

      Конечно переживет. Самый дорогой бензин у него! При дармовой нефти.

      2
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      Рейтинг: +3710

      Рубинище > Sergh4 57 минут назад

      Во всех нормальных странах топливо уже упало.

      1
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      Рейтинг: +3704

      Литейный4 1 час назад

      Чего фердуну беспокоится? Сидит на мазутной трубе и качает народную нефть, крича - это моё, частное. Сегодня убыло, завтра прибудет. Только свиньи у него остаются убыточным проектом. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +3710

      Рубинище 1 час назад

      Спартак наверно и переживёт., но бюджетные клубы на врят ли. особенно из низших лиг. хочется верить, что футбол у нас разделится на до вируса и после.

      0
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      Рейтинг: +1402

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      умно говорить, когда в кармане есть бабосики, а люди сейчас ладно кризис, работать нормально не могу, а что делать менеджерам обычным? у кого зп от продаж, и тд? х уй свой есть? а кредиты людям чем платить? вы скиньтесь все баблом, дайте народу денег.

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