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    «Как это было». «Зенит» опубликовал видео первого победного матча Семака во главе команды

    «Зенит» вспомнил первую победу команды под руководством Сергея Семака, который сейчас является главным тренером.

    Это произошло 6 лет назад 19 марта 2014 года в ответном гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Тогда Семак исполнял обязанности главного тренера вместо Андре Виллаш-Боаша.

    Официально на пост главного тренера «Зенита» Семак был назначен 29 мая 2018 года.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5296

      paracetamol 19 минут назад

      Да были люди в наше время...: Халк, Р(Г)андон, Кришито... А сейчас кто? Говорящее бревно в атаке? И это еще не самое плохое!

      0
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      Рейтинг: +1738

      alarm 1 час назад

      после таких видео становится нестерпимо стыдно за спартак)

      1
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      Рейтинг: +5296

      paracetamol > alarm 18 минут назад

      Спаму в новом веке нечего вспомнить.

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