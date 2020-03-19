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  • «Как это было». «Зенит» опубликовал видео первого победного матча Семака во главе команды

«Как это было». «Зенит» опубликовал видео первого победного матча Семака во главе команды

19 марта 2020, 14:13
5

«Зенит» вспомнил первую победу команды под руководством Сергея Семака, который сейчас является главным тренером.

Это произошло 6 лет назад 19 марта 2014 года в ответном гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Тогда Семак исполнял обязанности главного тренера вместо Андре Виллаш-Боаша.

Официально на пост главного тренера «Зенита» Семак был назначен 29 мая 2018 года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (5)
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paracetamol
1584621718
Да были люди в наше время...: Халк, Р(Г)андон, Кришито... А сейчас кто? Говорящее бревно в атаке? И это еще не самое плохое!
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ZENIT***
1584633079
Богданычу удачи!
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