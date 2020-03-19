«Как это было». «Зенит» опубликовал видео первого победного матча Семака во главе команды

«Зенит» вспомнил первую победу команды под руководством Сергея Семака, который сейчас является главным тренером.

Это произошло 6 лет назад 19 марта 2014 года в ответном гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Тогда Семак исполнял обязанности главного тренера вместо Андре Виллаш-Боаша.

Официально на пост главного тренера «Зенита» Семак был назначен 29 мая 2018 года.