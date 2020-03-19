«Как это было». «Зенит» опубликовал видео первого победного матча Семака во главе команды

Да были люди в наше время...: Халк, Р(Г)андон, Кришито... А сейчас кто? Говорящее бревно в атаке? И это еще не самое плохое!
«Зенит» вспомнил первую победу команды под руководством Сергея Семака, который сейчас является главным тренером.
Это произошло 6 лет назад 19 марта 2014 года в ответном гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Тогда Семак исполнял обязанности главного тренера вместо Андре Виллаш-Боаша.
Официально на пост главного тренера «Зенита» Семак был назначен 29 мая 2018 года.
Как это было: первая победа «Зенита» под руководством Сергея Семака #БоруссияЗенит pic.twitter.com/Am5TsIzaOO— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 19, 2020