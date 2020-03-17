Владелец «Лудогорца» сообщил, что заразился коронавирусом

Владелец «Лудогорца» Кирил Домусчиев заявил, что у него диагностирован коронавирус.

«Дорогие друзья, после первого отрицательного теста на COVID-19 я по-прежнему чувствовал недомогание и сделал второй тест, он оказался положительным. В соответствии со всеми требованиями к карантину, я изолирован и лечусь.

Спасибо медицинским работникам, которые заботятся обо мне! Я верю, что скоро поправлюсь и снова буду с вами! Будьте осторожны, следуйте всем правилам, но не бойтесь! Мы будем бороться с этим вирусом», – написал Домусчиев на своей странице в Фейсбуке.