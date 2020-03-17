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Владелец «Лудогорца» сообщил, что заразился коронавирусом

17 марта 2020, 22:36

Владелец «Лудогорца» Кирил Домусчиев заявил, что у него диагностирован коронавирус.

«Дорогие друзья, после первого отрицательного теста на COVID-19 я по-прежнему чувствовал недомогание и сделал второй тест, он оказался положительным. В соответствии со всеми требованиями к карантину, я изолирован и лечусь.

Спасибо медицинским работникам, которые заботятся обо мне! Я верю, что скоро поправлюсь и снова буду с вами! Будьте осторожны, следуйте всем правилам, но не бойтесь! Мы будем бороться с этим вирусом», – написал Домусчиев на своей странице в Фейсбуке.

  • Мужчине в апреле исполнится 51 год, то есть он находится вне зоны повышенного риска.
  • В конце февраля «Лудогорец» прилетал в Италию на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Интера».

Источник: Фейсбук Кирила Домусчиева
Европа Лудогорец
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