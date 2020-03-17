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Дайч – тренер месяца в АПЛ

17 марта 2020, 14:12

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам февраля.

В феврале «Бернли» провел в АПЛ четыре матча, в которых набрал 8 очков.

За награду также боролись Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Микель Артета («Арсенал») и Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»).

  • Победителя определили болельщики, капитаны команд АПЛ и эксперты путeм совместного голосования.
  • В январе приз достался тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер АПЛ
Англия. Премьер-лига Бернли Дайч Шон
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