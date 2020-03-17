Дайч – тренер месяца в АПЛ

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам февраля.
В феврале «Бернли» провел в АПЛ четыре матча, в которых набрал 8 очков.
За награду также боролись Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Микель Артета («Арсенал») и Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»).
- Победителя определили болельщики, капитаны команд АПЛ и эксперты путeм совместного голосования.
- В январе приз достался тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.
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Источник: твиттер АПЛ