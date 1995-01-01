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    Дайч – тренер месяца в АПЛ

    Главный тренер «Бернли» Шон Дайч признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам февраля.

    В феврале «Бернли» провел в АПЛ четыре матча, в которых набрал 8 очков.

    За награду также боролись Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Микель Артета («Арсенал») и Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»).

    • Победителя определили болельщики, капитаны команд АПЛ и эксперты путeм совместного голосования.
    • В январе приз достался тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

    Источник: твиттер АПЛ

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