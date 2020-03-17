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  • Геркус: «Признать чемпионат сыгранным всегда успеем. Разумно будет взять паузу на месяц»

Геркус: «Признать чемпионат сыгранным всегда успеем. Разумно будет взять паузу на месяц»

17 марта 2020, 12:22
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о ситуации с приостановкой РПЛ из-за эпидемии коронавируса.

«Сегодня на общем собрании клубов нашей Премьер-лиги будут решать, как поступить с оставшимися играми 8 последних туров чемпионата. Вариантов, в общем-то, всего два.

  1. Остановить чемпионат и объявить его завершенным. Текущая таблица является окончательной.
  2. Остановиться и доиграть оставшиеся туры спустя паузу на карантин.

Я лично за второй вариант. Признать чемпионат сыгранным мы всегда успеем, пока же мне кажется разумным взять паузу на месяц. А через месяц решить: запускаемся в середине мая или нет», — написал Геркус в своeм твиттере.

  • В понедельник мэр Москвы постановил запретить до 10 апреля проведение на территории города спортивных мероприятий с любым количеством участников.
  • В связи с этим столичные клубы объявили об отмене ближайших домашних матчей.
  • Вероятно, во вторник РПЛ будет приостановлена.

Источник: твиттер Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (5)
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alp
1584443846
логично. тем более, что через 2 недели уже никто и не вспомнит про этот вирус... хотя, я купил 2 пачки гречки, 2 тушнины и 3 бутылки водки...
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Plyash
1584444515
Если чемпионат не доигрывать,а прервать,то правильно будет не объявлять чемпиона,призёров и команды,покидающие в этом году РПЛ. Пятёрку претендентов на выступление в Еврокубках оставить как есть.Ничего страшного не произойдёт. А вообще то нормальным людям понятно,что чемпионат надо доигрывать,возможно,со смещением сроков.Всё решаемо и незачем чиновникам делать из этого проблему.Я уверен,через 1-2 месяца никто не вспомнит этот долбанный короновирус.От гриппа умирают чаще.
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