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    Геркус: «Признать чемпионат сыгранным всегда успеем. Разумно будет взять паузу на месяц»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о ситуации с приостановкой РПЛ из-за эпидемии коронавируса.

    «Сегодня на общем собрании клубов нашей Премьер-лиги будут решать, как поступить с оставшимися играми 8 последних туров чемпионата. Вариантов, в общем-то, всего два.

    1. Остановить чемпионат и объявить его завершенным. Текущая таблица является окончательной.
    2. Остановиться и доиграть оставшиеся туры спустя паузу на карантин.

    Я лично за второй вариант. Признать чемпионат сыгранным мы всегда успеем, пока же мне кажется разумным взять паузу на месяц. А через месяц решить: запускаемся в середине мая или нет», — написал Геркус в своeм твиттере.

    • В понедельник мэр Москвы постановил запретить до 10 апреля проведение на территории города спортивных мероприятий с любым количеством участников.
    • В связи с этим столичные клубы объявили об отмене ближайших домашних матчей.
    • Вероятно, во вторник РПЛ будет приостановлена.

    Источник: твиттер Ильи Геркуса

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    Сегодня, 12:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2313

      playsh 36 минут назад

      Если чемпионат не доигрывать,а прервать,то правильно будет не объявлять чемпиона,призёров и команды,покидающие в этом году РПЛ. Пятёрку претендентов на выступление в Еврокубках оставить как есть.Ничего страшного не произойдёт.
      А вообще то нормальным людям понятно,что чемпионат надо доигрывать,возможно,со смещением сроков.Всё решаемо и незачем чиновникам делать из этого проблему.Я уверен,через 1-2 месяца никто не вспомнит этот долбанный короновирус.От гриппа умирают чаще.

      0
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      Рейтинг: +4510

      alp 48 минут назад

      логично. тем более, что через 2 недели уже никто и не вспомнит про этот вирус... хотя, я купил 2 пачки гречки, 2 тушнины и 3 бутылки водки...

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      Рейтинг: +2313

      playsh > alp 33 минуты назад

      Водовки,однако,маловато будет.Я бы пересмотрел Ваш запас в сторону увеличения.

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      Рейтинг: +4510

      alp > playsh 6 минут назад

      значит, не мне одному так показалось... спасибо, учту сегодня вечером

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      Рейтинг: +2378

      Борат 2 часа назад

      конечно нужно доиграть !
      8 праздничных свино*бов лишними не будут !
      гыгы

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