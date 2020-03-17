Геркус: «Признать чемпионат сыгранным всегда успеем. Разумно будет взять паузу на месяц»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о ситуации с приостановкой РПЛ из-за эпидемии коронавируса.
«Сегодня на общем собрании клубов нашей Премьер-лиги будут решать, как поступить с оставшимися играми 8 последних туров чемпионата. Вариантов, в общем-то, всего два.
- Остановить чемпионат и объявить его завершенным. Текущая таблица является окончательной.
- Остановиться и доиграть оставшиеся туры спустя паузу на карантин.
Я лично за второй вариант. Признать чемпионат сыгранным мы всегда успеем, пока же мне кажется разумным взять паузу на месяц. А через месяц решить: запускаемся в середине мая или нет», — написал Геркус в своeм твиттере.
- В понедельник мэр Москвы постановил запретить до 10 апреля проведение на территории города спортивных мероприятий с любым количеством участников.
- В связи с этим столичные клубы объявили об отмене ближайших домашних матчей.
- Вероятно, во вторник РПЛ будет приостановлена.
Источник: твиттер Ильи Геркуса