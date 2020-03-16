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    РПЛ. «Тамбов» разгромил «Крылья Советов» и покинул зону вылета

    В матче 22-го тура РПЛ «Тамбов» одержал крупную победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:0.

    Голами в этой игре отличились Георгий Мелкадзе, Владимир Обухов и Антон Килин.

    Набрав три очка, «Тамбов» поднялся с 15-го на 11-е место в турнирной таблице чемпионата. «Крылья», в свою очередь, опустились с 14-й на 15-ю строчку.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Тамбов – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мелкадзе, 33; 2:0 – Обухов, 54; 3:0 – Килин, 80.

    «Тамбов»: Шелия, Филин, Грицаенко, Ойеволе (Юрганов, 46), Тетрашвили, Чуперка, Килин, Мелкадзе, Костюков (Федчук, 45), Шляков, Обухов (Мамтов, 78).

    «Крылья Советов»: Фролов, Карпов, Анюков, Чернов, Зеффан, Антон, Попович, Глушенков (Комбаров, 62), Тимофеев (Хади, 86), Кабутов, Радонич (Голенков, 55).

    Предупреждения: Мелкадзе, 60; Килин, 61 – Кабутов, 25; Чернов, 45+1; Радонич, 46; Анюков, 65.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    16.03.2020 21:24
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5270

      paracetamol 23 минуты назад

      Танбов может, когда хочет.

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      Рейтинг: +5369

      Persona_non_Grata 37 минут назад

      Ну вот, как я и говорил - хвост ( Сочи ) выдернули , клюв ( Оренбург ) завяз ))) . В следующем туре всё встанет на свои места ( если чемпионат не прикроют ) - Оренбург в зону вылета , Сочи в зону стыковых матчей , а в следующем году останется может Зенит без своих подручных )))))

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      Рейтинг: +5270

      paracetamol > Persona_non_Grata 23 минуты назад

      Если он будет, следующий тур.

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      Рейтинг: +1168

      anjaneri 1 час назад

      Тамбуков с засл победой...

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      Рейтинг: +365

      Граф2019 2 часа назад

      эх Самара-городок...

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