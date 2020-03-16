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  • РПЛ. «Тамбов» разгромил «Крылья Советов» и покинул зону вылета

РПЛ. «Тамбов» разгромил «Крылья Советов» и покинул зону вылета

16 марта 2020, 21:24
5

В матче 22-го тура РПЛ «Тамбов» одержал крупную победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:0.

Голами в этой игре отличились Георгий Мелкадзе, Владимир Обухов и Антон Килин.

Набрав три очка, «Тамбов» поднялся с 15-го на 11-е место в турнирной таблице чемпионата. «Крылья», в свою очередь, опустились с 14-й на 15-ю строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Тамбов – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мелкадзе, 33; 2:0 – Обухов, 54; 3:0 – Килин, 80.

«Тамбов»: Шелия, Филин, Грицаенко, Ойеволе (Юрганов, 46), Тетрашвили, Чуперка, Килин, Мелкадзе, Костюков (Федчук, 45), Шляков, Обухов (Мамтов, 78).

«Крылья Советов»: Фролов, Карпов, Анюков, Чернов, Зеффан, Антон, Попович, Глушенков (Комбаров, 62), Тимофеев (Хади, 86), Кабутов, Радонич (Голенков, 55).

Предупреждения: Мелкадзе, 60; Килин, 61 – Кабутов, 25; Чернов, 45+1; Радонич, 46; Анюков, 65.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Тамбов Крылья Советов
Комментарии (5)
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Граф2019
1584383558
эх Самара-городок...
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anjaneri
1584386673
Тамбуков с засл победой...
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paracetamol
1584391494
Танбов может, когда хочет.
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Sviro
1584437788
Ожидаемый результат. Горе тренер выведет Тьфу-команду в ФНЛ. Уважаю болельщиков Спартака - они добились своего, выгнали "пиджака" и сейчас могут начинать гордиться командой и собой. Болельщики же Крыс только и знают - надо потерпеть, мудожович - великий тренер и прочую херню несут....
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