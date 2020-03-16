Иванов: «Конечно, «Урал» не участвовал в странных матчах, зачем? Мы самая стерильная команда»

Президент«Урала» Григорий Иванов заверил, что его клуб не участвовал в договорных матчах. По мнению функционера, таких игр в РПЛ совсем нет.
«Соберите всех руководителей клубов РПЛ, всех тренеров, задайте вопрос: «Есть ли странные матчи?». Все скажут: «Да, такие матчи были, но я в них не участвовал». Все скажут так.
«Урал», конечно, не участвовал, как, зачем? Мы самая стерильная команда. Матчи с «Ахматом»? Это вы, журналисты, подогреваете ситуацию. У вас нет никаких доказательств, только разговариваете.
Сейчас в нашем футболе странных игр нет, 100 процентов», – убежден Иванов.
- Сейчас «Урал» идет в РПЛ десятым.
- Уральцы выступают в высшем дивизионе с 2013 года.
- Бюджет «Урала» – больше миллиарда рублей.
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»