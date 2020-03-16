Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Иванов: «Конечно, «Урал» не участвовал в странных матчах, зачем? Мы самая стерильная команда»

Иванов: «Конечно, «Урал» не участвовал в странных матчах, зачем? Мы самая стерильная команда»

16 марта 2020, 00:59
4

Президент«Урала» Григорий Иванов заверил, что его клуб не участвовал в договорных матчах. По мнению функционера, таких игр в РПЛ совсем нет.

«Соберите всех руководителей клубов РПЛ, всех тренеров, задайте вопрос: «Есть ли странные матчи?». Все скажут: «Да, такие матчи были, но я в них не участвовал». Все скажут так.

«Урал», конечно, не участвовал, как, зачем? Мы самая стерильная команда. Матчи с «Ахматом»? Это вы, журналисты, подогреваете ситуацию. У вас нет никаких доказательств, только разговариваете.

Сейчас в нашем футболе странных игр нет, 100 процентов», – убежден Иванов.

  • Сейчас «Урал» идет в РПЛ десятым.
  • Уральцы выступают в высшем дивизионе с 2013 года.
  • Бюджет «Урала» – больше миллиарда рублей.

Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1584310560
Рассказы бывалого балабола.
Ответить
paracetamol
1584315649
Это их Зенит стерилизовал.
Ответить
Алекс636363
1584330559
сказочник из страны стерилии
Ответить
Hektor 84
1584394739
А где наш доблестный комитет по договорнякам? Урал бы я как раз и проверил. Много странных матчей с их участием.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+