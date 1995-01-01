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    Иванов: «Конечно, «Урал» не участвовал в странных матчах, зачем? Мы самая стерильная команда»

    Президент«Урала» Григорий Иванов заверил, что его клуб не участвовал в договорных матчах. По мнению функционера, таких игр в РПЛ совсем нет.

    «Соберите всех руководителей клубов РПЛ, всех тренеров, задайте вопрос: «Есть ли странные матчи?». Все скажут: «Да, такие матчи были, но я в них не участвовал». Все скажут так.

    «Урал», конечно, не участвовал, как, зачем? Мы самая стерильная команда. Матчи с «Ахматом»? Это вы, журналисты, подогреваете ситуацию. У вас нет никаких доказательств, только разговариваете.

    Сейчас в нашем футболе странных игр нет, 100 процентов», – убежден Иванов.

    • Сейчас «Урал» идет в РПЛ десятым.
    • Уральцы выступают в высшем дивизионе с 2013 года.
    • Бюджет «Урала» – больше миллиарда рублей.

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      bariyev 1 час назад

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      Рейтинг: +5255

      paracetamol 1 час назад

      Это их Зенит стерилизовал.

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      Рейтинг: +3725

      vladik12 2 часа назад

      Рассказы бывалого балабола.

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