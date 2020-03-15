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    В Италии от коронавируса за день умерли 368 человек. Заражены и игроки Серии А

    Официальные данные: в Италии за последний день зафиксировано 368 смертей от коронавирусной инфекции. Это наибольший показатель в стране за всю пандемию – за один день столько людей не умирало.

    Заражены и несколько футболистов «Сампдории». Они помещены на необходимый карантин и получают лечение.

    • Серия А остановлена как минимум до апреля.
    • Также коронавирус был найден у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.
    • По всему миру от заболевания умерло более 5000 человек.

    Источник: AFP news agency

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    15.03.2020 22:38
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9

      bariyev 1 час назад

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      Рейтинг: +848

      loko-the_best 2 часа назад

      Очень странно, что почти все чемпионаты это коснулось, а в нашем ни одного случая. Тьфу-тьфу-тьфу. Выглядит как биологическое оружие, которое разработали наши с китайцами.

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      Рейтинг: +369

      _Marqella_ > loko-the_best 1 час назад

      Пиндосы во всём виноваты...неужели не понятно???Сумасшедший гос.долг...вот и придумывают всякую хрень...

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      Рейтинг: +848

      loko-the_best 2 часа назад

      Что с этой Италией не так? Только там настолько всё плохо, ни в одной стране мира не умирает такой большой процент населения. Правительству стоило бы задуматься. Страна на втором месте по количеству заражённых, выше неудивительно Китай, но в Китае не 60 млн человек живёт.

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      Рейтинг: +7925

      alex1951 2 часа назад

      Там ,ниже отписались оригиналы.....
      ДТП и Сири (сирия)
      А то ,что вирус губит футбол ,а не ваши идиотские,не в тему высказывания,говорит ,что вас вирус ударил по мозгам!

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      Рейтинг: +369

      _Marqella_ 2 часа назад

      Ну бывает,скажите сколько в Италии умирает в день от ДТП ??? Или от другой какой-нибудь болезни...???

      -2
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      Рейтинг: +285

      kliker > _Marqella_ 48 минут назад

      От гриппа, от пневмонии обыкновенной сколько в день умирает?
      От гриппа умирает 1 из ста, от короновируса 3 из ста. Обычный ежегодный вирус. Очередное мошенничество от Всемирной организации здравоохранения. Короноистерия.

      1
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      Рейтинг: +301

      de bruyne 3 часа назад

      Когда сири от бомбежак убили больше 300 тысяч все молчали

      -2
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