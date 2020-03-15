В Италии от коронавируса за день умерли 368 человек. Заражены и игроки Серии А

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Официальные данные: в Италии за последний день зафиксировано 368 смертей от коронавирусной инфекции. Это наибольший показатель в стране за всю пандемию – за один день столько людей не умирало.
Заражены и несколько футболистов «Сампдории». Они помещены на необходимый карантин и получают лечение.
- Серия А остановлена как минимум до апреля.
- Также коронавирус был найден у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.
- По всему миру от заболевания умерло более 5000 человек.