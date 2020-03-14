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  • Фанаты «Спартака» отпраздновали волевую победу в Оренбурге вместе с игроками. Перед этим они перепрыгнули через ограждение

Фанаты «Спартака» отпраздновали волевую победу в Оренбурге вместе с игроками. Перед этим они перепрыгнули через ограждение

14 марта 2020, 16:21
29

После третьего гола «Спартака» в матче с «Оренбургом» (3:1) фанаты москвичей перепрыгнули через ограждение трибуны и обнимались с игроками. Изначально праздновать к болельщикам побежал автор мяча Резиуан Мирзов.

После финального свистка футболисты вместе с гостевым сектором отметили волевую победу. Видео доступно ниже.

  • На следующей неделе РПЛ могут приостановить из-за пандемии коронавируса.
  • Уже встали на паузу все топ-пять лиг Европы.
  • «Спартак» поднялся на восьмое место в таблице.

Фото: «Чемпионат».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Угодник»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
Комментарии (29)
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3a zenit
1584192352
победить Оренбург,радостей полные штаны,на фоне отсоса и не прохождения в еврокубки)мощно
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Снег
1584195759
Жалко, что через сетку - рабицу не протянули колючку - кадр был бы для всех новостей мира!
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zigbert
1584200746
Все на эмоциях. Игроков и болельщиков понять можно.
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"supermax"
1584201000
спартак всем как кость в горле...ахаха...сидят прыщавые уе.бки....спускают в кулачок...вытирают руки о шарфики любимых клубов...а пишут все равно о спартаке...ахахаха....фас тряпки, минусуем!
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