Фанаты «Спартака» отпраздновали волевую победу в Оренбурге вместе с игроками. Перед этим они перепрыгнули через ограждение

После третьего гола «Спартака» в матче с «Оренбургом» (3:1) фанаты москвичей перепрыгнули через ограждение трибуны и обнимались с игроками. Изначально праздновать к болельщикам побежал автор мяча Резиуан Мирзов.

После финального свистка футболисты вместе с гостевым сектором отметили волевую победу. Видео доступно ниже.

На следующей неделе РПЛ могут приостановить из-за пандемии коронавируса.

Уже встали на паузу все топ-пять лиг Европы.

«Спартак» поднялся на восьмое место в таблице.

Фото: «Чемпионат».