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    Фанаты «Спартака» отпраздновали волевую победу в Оренбурге вместе с игроками. Перед этим они перепрыгнули через ограждение

    После третьего гола «Спартака» в матче с «Оренбургом» (3:1) фанаты москвичей перепрыгнули через ограждение трибуны и обнимались с игроками. Изначально праздновать к болельщикам побежал автор мяча Резиуан Мирзов.

    После финального свистка футболисты вместе с гостевым сектором отметили волевую победу. Видео доступно ниже.

    • На следующей неделе РПЛ могут приостановить из-за пандемии коронавируса.
    • Уже встали на паузу все топ-пять лиг Европы.
    • «Спартак» поднялся на восьмое место в таблице.

    Фото: «Чемпионат».

    Источник: твиттер «Угодник»

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    14.03.2020 16:21
    Комментарии59
    ...
    • ...
      Рейтинг: +666

      "supermax" 6 часов назад

      спартак всем как кость в горле...ахаха...сидят прыщавые уе.бки....спускают в кулачок...вытирают руки о шарфики любимых клубов...а пишут все равно о спартаке...ахахаха....фас тряпки, минусуем!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3175

      Литейный4 > "supermax" 5 часов назад

      Свиньи всем как клоуны, чтобы посмеяться над аутсайдерами. Гыгыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +666

      "supermax" > Литейный4 5 часов назад

      ты руки помыл мразота? поди под ультрафиалетовой лампой многое тайное станет явным

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3175

      Литейный4 > "supermax" 5 часов назад

      Дапостыдятся и посрамятся ищущие души моей;
      Даобратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне зло! :))))
      Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +666

      "supermax" > Литейный4 5 часов назад

      и язык твой перестанет ху.й.ню пороть свою и бесчестие показывать свое каждый день

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3175

      Литейный4 > "supermax" 5 часов назад

      Как слепец идет по грязи, не ведая того, аз же пойду с тобой средь пороков и мерзостей земных, не поднимая очи на них!!!!!
      Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +666

      "supermax" > Литейный4 5 часов назад

      еще дол.бо.ё.бы рядом со мной не ходили

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3175

      Литейный4 > "supermax" 5 часов назад

      Мой мальчик! Тебе эту песню дарю.
      Рассчитывай силы свои.
      И, если сказать не умеешь хрю-хрю,
      Визжи, не стесняясь: И-ииии!
      Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +666

      "supermax" > Литейный4 4 часа назад

      повторяешься...стыдно литейный!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3175

      Литейный4 > "supermax" 4 часа назад

      Повторяться, но каждый раз по-новому – разве не это есть искусство?
      Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +666

      "supermax" > Литейный4 4 часа назад

      на очередной тупой высер больше похоже...хотя если ты ищешь себя именно в этих высерах...тогда с твоей точки зрения это искусство

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +525

      слайд > Литейный4 4 часа назад

      клоун

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +525

      слайд > Литейный4 4 часа назад

      ты смешон тут клоун тебя тут за шута держут все

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3175

      Литейный4 > "supermax" 3 часа назад

      В твою голову мысли приходят умирать. Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3175

      Литейный4 > слайд 3 часа назад

      Твой пук засчитан. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75335

      zigbert 6 часов назад

      Все на эмоциях. Игроков и болельщиков понять можно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      alarm 7 часов назад

      визгу было!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      serhio80 > alarm 7 часов назад

      Когда тебя толпа со стройки делала?)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Ник Уволен 7 часов назад

      Как им не радоваться если проигрышей больше чем выигрышей за 22 тура.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 7 часов назад

      Свинячая дикость. )))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13823

      sssrspartak > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 7 часов назад

      не таким как ты вонять!весь сайт в вашем смраде пропах!литейный вас вы.ирает как поганок!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13823

      sssrspartak 7 часов назад

      фрол 001-трусливый бомжара минусовщик ,да впрочем как и все литейные !на большее им в башку мама не вложила!гадить гадить и гадить !все что вы можете стыдно за бомжар недоучек!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      Узб@гоеный > sssrspartak 7 часов назад

      Узб@гойся! )))))))))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13823

      sssrspartak > Узб@гоеный 7 часов назад

      очередной литейный появился!!сколько же вас хамов и трусов!сегодня после сдачи урала все загадите своим хамством и воплями!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53335

      Chernyi Lis > sssrspartak 7 часов назад

      просто прошлое не забывается..( ваши громить любят толпой и показать типа что они главные..только вот на западе другие фанаты воевали..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53335

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 7 часов назад

      фанаты других клубов..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13823

      sssrspartak > Chernyi Lis 7 часов назад

      а питерские недо только здесь гадить!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53335

      Chernyi Lis > sssrspartak 7 часов назад

      не бери близко ..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53335

      Chernyi Lis > sssrspartak 7 часов назад

      все таки это уже не спартак какой раньше был..а состав мира..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13823

      sssrspartak > Chernyi Lis 7 часов назад

      да и не только спартак!!возьми любой клуб!все везде так,по крайней мере в высших лигах европы и мира сборные мира собраны!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53335

      Chernyi Lis > sssrspartak 7 часов назад

      да! рынок! но спартак должен оставаться народной раз так ее назвали..а не международной! поэтому злился на слова присвоенные как народный!!! да фаны еще подливают....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      serhio80 > Chernyi Lis 7 часов назад

      Подобронее можно? ) на каком западе, кто, кол-во)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13823

      sssrspartak > Chernyi Lis 7 часов назад

      ну тут в основном литейные клоны,которых давно надо отсюда,как на соккере с ними сделали!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53335

      Chernyi Lis > serhio80 7 часов назад

      подробнее че надо ищи ..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      serhio80 > Chernyi Lis 7 часов назад

      Хм, странная аргументация) ну сходи на йух тогда еще посмотри, может там тоже дерутся

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53335

      Chernyi Lis > sssrspartak 7 часов назад

      тут надо смотреть откуда они..))а написать могут любой город страну

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53335

      Chernyi Lis > serhio80 7 часов назад

      ну такие как ты конечно не в курсах кто где когда...сидя тут еплан..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13823

      sssrspartak > Chernyi Lis 7 часов назад

      ладно!оставайся!сейчас набегут литейные!все слюнями избрызжжут!обидели детдомовских и рады!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53335

      Chernyi Lis > sssrspartak 7 часов назад

      тут хакер нужен ))) а так я выхожу...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Снег 7 часов назад

      Жалко, что через сетку - рабицу не протянули колючку - кадр был бы для всех новостей мира!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13823

      sssrspartak > Снег 7 часов назад

      это для литейных клонов надо протянуть!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2305

      Борат 7 часов назад

      Только коронавирус может спасти хряков от пердива ! С такой игрой их просто размажут и сольют в унитаз !!! Гыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      borat-chmo > Борат 1 час назад

      Позор спермолизу борату!Стыдно за говнюка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3175

      Литейный4 7 часов назад

      Как же стыдно за такую дикость. Но ведь у них праздник, залезли на 8 строчку. Невиданная для аутсайдера высота. гыгыгы

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3554

      3a zenit 8 часов назад

      победить Оренбург,радостей полные штаны,на фоне отсоса и не прохождения в еврокубки)мощно

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13823

      sssrspartak > 3a zenit 8 часов назад

      иди поплачь со злости!помогает!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3066

      Каратель > 3a zenit 8 часов назад

      Ну так тебе не понять,у вас 45летние гуливеры на игроков с кулаками кидаются,дикари-с)))) а вообще чего ты тут делаешь, Зина же играет?или тебе не интересно и ты просто интернетный задрот?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4779

      Владислав Vlad > 3a zenit 8 часов назад

      К сожалению, в отличие от Зенита, Оренбург не ложится перед Спартаком и Спартаку приходится побеждать. А победа - это победа.
      Вам то чё радоваться - у вас уже всё расписано. Радости никакой. Вот и ходите на чужие ветки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3554

      3a zenit > Владислав Vlad 7 часов назад

      с купленным судьёй побеждать?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13823

      sssrspartak > 3a zenit 7 часов назад

      победить никакущий урал и радостей полные штаны!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13823

      sssrspartak > 3a zenit 7 часов назад

      это ты про себя!ваш удел на гадостях выигрывать,а потом притворяться ангелами!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3554

      3a zenit > sssrspartak 7 часов назад

      а что ж вы никакущий Урал так не побеждаете?ТОлько хрюкать и умеешь.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13823

      sssrspartak > 3a zenit 7 часов назад

      хрюкаешь это ты своим поганым рылом бомжарским!сколько грязи от таких вод питерских свиней тебя аларма фрола убогоенного бората тот который пьянохам и подобнолитейных недорослей!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      Вар Яг > 3a zenit 4 часа назад

      Точно заметил. Вы купили судий, чемпионат, а мы вопреки этому "газовик" победили.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3554

      3a zenit > Вар Яг 4 часа назад

      тогда почему судья засчитал гол из оффсайда и пенальти не назначил за игру рукой в ворота Спартака?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +525

      слайд > 3a zenit 4 часа назад

      завидуй молча амеба школьник.смелый в инете только девка питерская а на деле ботаник котрому в лоб раз дай он заплачет и побежит мамке жаловатся ваши тупые мнения недоболел зинитки тут никому не интересны .вы девочки этого сайта

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3554

      3a zenit > слайд 3 часа назад

      всё прокукарекал или ещё чего кукарекнешь?

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