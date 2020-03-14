Фанаты «Спартака» отпраздновали волевую победу в Оренбурге вместе с игроками. Перед этим они перепрыгнули через ограждение

спартак всем как кость в горле...ахаха...сидят прыщавые уе.бки....спускают в кулачок...вытирают руки о шарфики любимых клубов...а пишут все равно о спартаке...ахахаха....фас тряпки, минусуем!
После третьего гола «Спартака» в матче с «Оренбургом» (3:1) фанаты москвичей перепрыгнули через ограждение трибуны и обнимались с игроками. Изначально праздновать к болельщикам побежал автор мяча Резиуан Мирзов.
После финального свистка футболисты вместе с гостевым сектором отметили волевую победу. Видео доступно ниже.
- На следующей неделе РПЛ могут приостановить из-за пандемии коронавируса.
- Уже встали на паузу все топ-пять лиг Европы.
- «Спартак» поднялся на восьмое место в таблице.
Фото: «Чемпионат».
Спартак Москва!!! pic.twitter.com/vNEZTZc5Et— Угодник (@UgodnikOnTour) March 14, 2020