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  • «Урал»: «Пока в стране не объявят какое-то положение, надо играть. РПЛ обсудит вопрос 17 марта»

«Урал»: «Пока в стране не объявят какое-то положение, надо играть. РПЛ обсудит вопрос 17 марта»

13 марта 2020, 19:37
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможную остановку РПЛ из-за коронавируса. Функционер считает, что пока можно играть.

«Есть руководители, врачи, эпидемиологи, они и должны давать советы. А как приостановить наш чемпионат? Во вторник будет совещание в РПЛ, там и будет это обсуждать. Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса. Как футбольный клуб может призывать закрыть чемпионат? Если врачи так скажут — тогда закроем.

Нечестно, что где-то можно играть со зрителями на трибунах, а где-то нет? А что сделать? Слава богу, что где-то ещe разрешают играть. Ну так случилось, что теперь сделаешь. У нас ажиотаж на билеты огромный, люди звонят, пишут… Раз такая чума пришла на мир, то ничего не поделаешь. Но пока врачи не скажут приостановить чемпионат, или в стране не не объявят какое-то положение, надо играть», – полагает Иванов.

  • Топ-пять лиг Европы остановили чемпионаты.
  • В ФНЛ также не хотят останавливать турнир.
  • «Урал» в РПЛ идет девятым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (1)
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alp
1584133798
я думаю, что у нас коронавирусников уже за тыщи, другое дело, что минздрав считает их просто орвишниками.. а поскольку сам ковид19 не такой уж смертельный, по сравнению с тем же туберкулезом, он у нас так незаметно и пройдет.. и за эти несколько месяцев, светлые умы придумают способ извлечения баблишка от карантина в стране...
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