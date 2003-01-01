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    «Урал»: «Пока в стране не объявят какое-то положение, надо играть. РПЛ обсудит вопрос 17 марта»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможную остановку РПЛ из-за коронавируса. Функционер считает, что пока можно играть.

    «Есть руководители, врачи, эпидемиологи, они и должны давать советы. А как приостановить наш чемпионат? Во вторник будет совещание в РПЛ, там и будет это обсуждать. Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса. Как футбольный клуб может призывать закрыть чемпионат? Если врачи так скажут — тогда закроем.

    Нечестно, что где-то можно играть со зрителями на трибунах, а где-то нет? А что сделать? Слава богу, что где-то ещe разрешают играть. Ну так случилось, что теперь сделаешь. У нас ажиотаж на билеты огромный, люди звонят, пишут… Раз такая чума пришла на мир, то ничего не поделаешь. Но пока врачи не скажут приостановить чемпионат, или в стране не не объявят какое-то положение, надо играть», – полагает Иванов.

    • Топ-пять лиг Европы остановили чемпионаты.
    • В ФНЛ также не хотят останавливать турнир.
    • «Урал» в РПЛ идет девятым.

    Источник: «Чемпионат»

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