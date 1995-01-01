«Химки» – о пандемии: «ФНЛ надо продолжать, мы должны играть»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов не считает, что ФНЛ нужно приостанавливать в связи с распространением коронавируса. Уже встали на паузу все топ-пять лиг Европы.

«Я понимаю, что сейчас эпидемия. Но у нас нет каких-то сверхмер. Моe мнение — надо продолжать ФНЛ. У нас не такая ситуация, как в Италии. Конечно, мы все в первый раз сталкиваемся с такой ситуацией, но что-то же у людей должно быть. Мы должны играть, хоть и со всеми мерами безопасности», – сказал Иванов.