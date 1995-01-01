Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    «Химки» – о пандемии: «ФНЛ надо продолжать, мы должны играть»

    Генеральный директор «Химок» Василий Иванов не считает, что ФНЛ нужно приостанавливать в связи с распространением коронавируса. Уже встали на паузу все топ-пять лиг Европы.

    «Я понимаю, что сейчас эпидемия. Но у нас нет каких-то сверхмер. Моe мнение — надо продолжать ФНЛ. У нас не такая ситуация, как в Италии. Конечно, мы все в первый раз сталкиваемся с такой ситуацией, но что-то же у людей должно быть. Мы должны играть, хоть и со всеми мерами безопасности», – сказал Иванов.

    • «Балтика», напротив, считает целесообразным остановить ФНЛ.
    • Ближайший тур РПЛ состоится в срок.
    • Накануне УЕФА остановил еврокубки.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:11
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1753

      giluxa1963 36 минут назад

      ну давайте забьемся в норы и там будем сидеть

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75257
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru