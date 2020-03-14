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  • Sport24: большинство клубов готово поддержать приостановку РПЛ из-за коронавируса

Sport24: большинство клубов готово поддержать приостановку РПЛ из-за коронавируса

14 марта 2020, 12:45
20

Чемпионат России по футболу могут приостановить уже на следующей неделе.

По информации Sport24, большинство клубов РПЛ готово поддержать соответствующую инициативу из-за эпидемии коронавируса.

Данный вопрос, вероятно, будет рассматриваться во вторник на общем собрании после видеоконференции с представителями УЕФА и других футбольных лиг.

  • В России зафиксировано 45 случаев заболевания.
  • В Краснодарском крае запретили проводить массовые мероприятия со зрителями.
  • В Москве и Санкт-Петербурге, согласно решению местных властей, ограничен вход на футбольные стадионы.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (20)
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3a zenit
1584181613
что это за клубы,назовите!?По контрактам один хер платить футболистам.
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vladimir-7
1584181656
После 22 апреля все ограничения будут сняты, вирус по просьбе Путина покинет Россию.
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中國冠狀病毒
1584183038
Маски и отмены мероприятий не спасают от вируса, это надо изолировать тех, кто носит инфекцию. И своевременно, при первых признаках в мед.учреждение обратиться.
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portero
1584183624
давайте уже останавливайте, раз карантин повсеместно вводят . до первого мая что ли ?
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zaichkin777@gmail.com
1584186796
Всё закрываем и айда шашлыки жарить!
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sochi-2013
1584196445
От простого гриппа умирает на порядок или два (это в десяток или сотню раз) больше, и вроде никто особо этим не озабочен. Зачем сейчас раздувают истерию? Надо не нулевого носителя вируса определить, а найти того, кому это выгодно. Тогда"пандемия" сразу "завянет".
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Etiainen
1584257493
можно под шумок потом перейти на систему "Весна-осень" ))
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morgan59
1584260678
Массовая истерия по поводу коронавируса закончит я сразу, если удастся сорвать констиуционный референдум . Если пройдут поправки , то Россия конституционно выходит из под влияния США. Вот и придумали мировую истерику.
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paracetamol
1584261854
Как места и медали будем считать, об этом подумали?
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