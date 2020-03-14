Sport24: большинство клубов готово поддержать приостановку РПЛ из-за коронавируса

Чемпионат России по футболу могут приостановить уже на следующей неделе.
По информации Sport24, большинство клубов РПЛ готово поддержать соответствующую инициативу из-за эпидемии коронавируса.
Данный вопрос, вероятно, будет рассматриваться во вторник на общем собрании после видеоконференции с представителями УЕФА и других футбольных лиг.
- В России зафиксировано 45 случаев заболевания.
- В Краснодарском крае запретили проводить массовые мероприятия со зрителями.
- В Москве и Санкт-Петербурге, согласно решению местных властей, ограничен вход на футбольные стадионы.
Источник: Sport24