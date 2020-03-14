Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Sport24: большинство клубов готово поддержать приостановку РПЛ из-за коронавируса

    Чемпионат России по футболу могут приостановить уже на следующей неделе.

    По информации Sport24, большинство клубов РПЛ готово поддержать соответствующую инициативу из-за эпидемии коронавируса.

    Данный вопрос, вероятно, будет рассматриваться во вторник на общем собрании после видеоконференции с представителями УЕФА и других футбольных лиг.

    • В России зафиксировано 45 случаев заболевания.
    • В Краснодарском крае запретили проводить массовые мероприятия со зрителями.
    • В Москве и Санкт-Петербурге, согласно решению местных властей, ограничен вход на футбольные стадионы.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2020 12:45
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3772

      sochi-2013 7 часов назад

      От простого гриппа умирает на порядок или два (это в десяток или сотню раз) больше, и вроде никто особо этим не озабочен. Зачем сейчас раздувают истерию? Надо не нулевого носителя вируса определить, а найти того, кому это выгодно. Тогда"пандемия" сразу "завянет".

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4779

      Владислав Vlad > sochi-2013 42 минуты назад

      Посмотри европейских блогеров. В европе скупают всё, что не приколочено.)))
      Я посмотрел смертность в Италии в 2019. В среднем 1643 человека в день. И вдруг новость - В Италии от коронавируса за сутки умерло аж 200 человек. Как определили, что именно от короны?
      Если бы в больницах начали бы умирать от короны по 20-30 чел. на больницу в день, то всех больных давно бы свезли в кучу, а место оградили бы колючей проволокой.
      И кстати, я так и не нашёл информации о Римском метро. Работает оно или нет? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      zaichkin777@gmail.com 10 часов назад

      Всё закрываем и айда шашлыки жарить!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38356

      portero 11 часов назад

      давайте уже останавливайте, раз карантин повсеместно вводят .
      до первого мая что ли ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      中國冠狀病毒 11 часов назад

      Маски и отмены мероприятий не спасают от вируса, это надо изолировать тех, кто носит инфекцию. И своевременно, при первых признаках в мед.учреждение обратиться.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38356

      portero > 中國冠狀病毒 11 часов назад

      человек сам что ли определить должен, что у него вирус с короной? медики всем ОРВИ ставят и сиди дома , парацетомол и пей больше воды.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4779

      Владислав Vlad > portero 8 часов назад

      Так они с ОРВИ и сидят. Думаешь где-то есть коронавирус? Ну, может быть где-то и есть.)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38356

      portero > Владислав Vlad 8 часов назад

      но ведь грамотно истерию нагнетают, почти по всем странам.....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4779

      Владислав Vlad > portero 8 часов назад

      Так на этом столько бабла можно поиметь. Страны тоже не исключение.))) Вон Китай уже почти все акции иностранных инвесторов скупил. Как скупит все - вакцина найдётся.)))
      За то Италия получит помощь от евросоюза.))) А так - катилась итальянская экономика вниз по наклонной. И евросоюз не давал денег. А теперь придётся дать - пострадали же.))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10266

      vladimir-7 11 часов назад

      После 22 апреля все ограничения будут сняты, вирус по просьбе Путина
      покинет Россию.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +983

      acor94 > vladimir-7 11 часов назад

      умно провернули, молодцы. видно, что умные ребята во главе сидят!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3367

      BarStep > vladimir-7 11 часов назад

      Шутка дурная и не уместная..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10266

      vladimir-7 > BarStep 10 часов назад

      Это почему? Представил себе итоговую таблицу?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4779

      Владислав Vlad > vladimir-7 8 часов назад

      Ну, скорее всего числа 25-го. Если Китайцы раньше не объявят, что вакцина есть. Как только скупят оставшиеся акции иностранных инвесторов - так и вакцина появится.
      Италии тоже выгоден "коронавирус". Там с экономикой вообще беда. А тут можно всё свалить на вирус.
      Каждая страна ищет выгоду с короной.)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3367

      BarStep > vladimir-7 7 часов назад

      Ещё дурнее и не уместней..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3554

      3a zenit 11 часов назад

      что это за клубы,назовите!?По контрактам один хер платить футболистам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13823

      sssrspartak 11 часов назад

      все закрыть и сидеть дома!ни есть, не пить, никуда не ходить!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10266

      vladimir-7 > sssrspartak 11 часов назад

      Пока коронавирус, по мнению властей, бушует в России, нужно,
      чтобы болельщики расставили все команды РПЛ по ранжиру в таблице чемпионата с учетом дальнейшего выступления команд
      в ЛЧ и ЛЕ.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75286
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru