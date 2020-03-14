Матчи Кубка Белоруссии пройдут со зрителями, несмотря на коронавирус

Белорусская федерация футбола пока не вводила ограничения на посещение матчей Кубка страны.

Сообщается, что игры 1/4 финала турнира, запланированные на 14 и 15 марта, пройдут в стандартном режиме с болельщиками на трибунах.

«Вместе с тем АБФФ продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за еe пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности», – отметили в федерации.