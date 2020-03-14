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  • Матчи Кубка Белоруссии пройдут со зрителями, несмотря на коронавирус

Матчи Кубка Белоруссии пройдут со зрителями, несмотря на коронавирус

14 марта 2020, 10:54
4

Белорусская федерация футбола пока не вводила ограничения на посещение матчей Кубка страны.

Сообщается, что игры 1/4 финала турнира, запланированные на 14 и 15 марта, пройдут в стандартном режиме с болельщиками на трибунах.

«Вместе с тем АБФФ продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за еe пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности», – отметили в федерации.

  • В Белоруссии зафиксировано около 30 случаев заражения коронавирусом.
  • Действующий победитель Кубка страны – солигорский «Шахтeр».

Источник: Официальный сайт Белорусской федерации футбола
Беларусь
Комментарии (4)
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zatonn
1584178587
Наш минздрав лучший в мире, всё под контролем, а как вы думали?))
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Cules2013
1584182230
Да там 7 человек заражено на всю страну и пока что ситуация не собирается ухудшаться. Ничего удивительно.
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