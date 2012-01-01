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    Матчи Кубка Белоруссии пройдут со зрителями, несмотря на коронавирус

    Белорусская федерация футбола пока не вводила ограничения на посещение матчей Кубка страны.

    Сообщается, что игры 1/4 финала турнира, запланированные на 14 и 15 марта, пройдут в стандартном режиме с болельщиками на трибунах.

    «Вместе с тем АБФФ продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за еe пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности», – отметили в федерации.

    • В Белоруссии зафиксировано около 30 случаев заражения коронавирусом.
    • Действующий победитель Кубка страны – солигорский «Шахтeр».

    Источник: Официальный сайт Белорусской федерации футбола

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