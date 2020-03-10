РПЛ: «Будем выполнять указ мэрии Москвы. Механизм определим завтра»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал указ мэра Москвы о запрете массовых мероприятий. Лига вынесет дальнейшее решение в ближайшие дни.

«Мы в курсе решения. Конечно, мы будем его выполнять. Механизм исполнения решения определим завтра совместно с РФС», – сказал Прядкин «Чемпионату».