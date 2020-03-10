РПЛ: «Будем выполнять указ мэрии Москвы. Механизм определим завтра»

А какой они механизм там собрались изобретать? Приколисты... Будут матчи при пустых трибунах, вот и весь механизм.
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал указ мэра Москвы о запрете массовых мероприятий. Лига вынесет дальнейшее решение в ближайшие дни.
«Мы в курсе решения. Конечно, мы будем его выполнять. Механизм исполнения решения определим завтра совместно с РФС», – сказал Прядкин «Чемпионату».
- В Италии сезон Серии А приостановили до апреля.
- Часть ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет без зрителей.
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