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    РПЛ: «Будем выполнять указ мэрии Москвы. Механизм определим завтра»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал указ мэра Москвы о запрете массовых мероприятий. Лига вынесет дальнейшее решение в ближайшие дни.

    «Мы в курсе решения. Конечно, мы будем его выполнять. Механизм исполнения решения определим завтра совместно с РФС», – сказал Прядкин «Чемпионату».

    • В Италии сезон Серии А приостановили до апреля.
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    Источник: «Чемпионат»

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    10.03.2020 21:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9445

      Cules2013 10 марта, 22:19

      А какой они механизм там собрались изобретать? Приколисты... Будут матчи при пустых трибунах, вот и весь механизм.

      0
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 > Cules2013 10 марта, 23:40

      Так на многих матчах трибуны и так почти пустые.

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