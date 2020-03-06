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Моуринью поздоровался с журналистом локтями

6 марта 2020, 18:59
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед началом пресс-конференции необычно поздоровался с журналистом.

Португальский специалист и представитель СМИ поприветствовали друг друга локтями и только потом пожали руки.

По всей видимости, это отсылка к запрету на рукопожатия в АПЛ из-за распространения коронавируса.

  • Ближайший соперник «Тоттенхэма» – «Бернли». Матч состоится в субботу.
  • Почти 100 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом.
  • Более трeх тысяч случаев заболевания привели к смерти.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: The Sportsman
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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ARSteven89
1583515802
Жозе - красавчик, конечно! Знает, что нужно делать с медиа и как правильно это подать! Завтра в АПЛ вообще поржём, команды будут проходить, но не здороваться, это вообще прикол! Проходят такие "здрасте-здрасте", а им в ответ "забор покрасьте")
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knikos
1583530009
Ну а что , мы на работе сейчас так и сдороваемся , локтями, приказ дирекции. Никто не делает "поцелуйчики" тем более .
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