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    Моуринью поздоровался с журналистом локтями

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед началом пресс-конференции необычно поздоровался с журналистом.

    Португальский специалист и представитель СМИ поприветствовали друг друга локтями и только потом пожали руки.

    По всей видимости, это отсылка к запрету на рукопожатия в АПЛ из-за распространения коронавируса.

    • Ближайший соперник «Тоттенхэма» – «Бернли». Матч состоится в субботу.
    • Почти 100 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом.
    • Более трeх тысяч случаев заболевания привели к смерти.

    Источник: The Sportsman

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1326

      alarm 1 час назад

      ганчаренко надо было так сделать недавно, только посильнее, чтобы хряк отлетел метра на 3

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