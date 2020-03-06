Моуринью поздоровался с журналистом локтями

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед началом пресс-конференции необычно поздоровался с журналистом.
Португальский специалист и представитель СМИ поприветствовали друг друга локтями и только потом пожали руки.
По всей видимости, это отсылка к запрету на рукопожатия в АПЛ из-за распространения коронавируса.
- Ближайший соперник «Тоттенхэма» – «Бернли». Матч состоится в субботу.
- Почти 100 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом.
- Более трeх тысяч случаев заболевания привели к смерти.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: The Sportsman