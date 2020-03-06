Моуринью поздоровался с журналистом локтями

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед началом пресс-конференции необычно поздоровался с журналистом.

Португальский специалист и представитель СМИ поприветствовали друг друга локтями и только потом пожали руки.

По всей видимости, это отсылка к запрету на рукопожатия в АПЛ из-за распространения коронавируса.

Ближайший соперник «Тоттенхэма» – «Бернли». Матч состоится в субботу.

Почти 100 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом.

Более трeх тысяч случаев заболевания привели к смерти.