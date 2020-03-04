Павлюченко: «Дерби «Спартак» – ЦСКА, наверное, самый главный матч в стране»

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко верит в победу бывшего клуба в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

«Дерби с ЦСКА – это, наверное, самый главный матч в стране. Лучше матча не придумаешь, вся страна ждет эти игры. Здесь независимо от того, кто на каком месте находится, кто в каком состоянии прибудет к дерби, в любом случае будет серьезная борьба, стычки и большой ажиотаж.Конечно, я буду переживать за «Спартак» и поставлю на его победу.

Легко не будет. Мне кажется, игра будет идти до забитого мяча, поэтому я ставлю на 1:0, это мое личное мнение. Игра обещает быть особенной и огненной.

Вспоминая дерби, могу сказать, что на такой матч не нужно настраивать футболистов, они живут этой игрой. То, что ЦСКА не выиграл в прошлом туре и выглядел очень плохо, а «Спартак», наоборот, выиграл и выглядел очень хорошо, это ни о чем не говорит. У «Спартака» не будет никакого преимущества, ЦСКА будет в боевом состоянии, это будет страшная битва.

Все футболисты все прекрасно понимают. Нам всегда болельщики говорили, когда приезжали на базу: «Все простим, кроме поражения от ЦСКА». Думаю, армейские болельщики говорят так же. Поэтому это и главный матч страны», – сказал Павлюченко.