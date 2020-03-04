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  • Павлюченко: «Дерби «Спартак» – ЦСКА, наверное, самый главный матч в стране»

Павлюченко: «Дерби «Спартак» – ЦСКА, наверное, самый главный матч в стране»

4 марта 2020, 10:42
11

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко верит в победу бывшего клуба в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

«Дерби с ЦСКА – это, наверное, самый главный матч в стране. Лучше матча не придумаешь, вся страна ждет эти игры. Здесь независимо от того, кто на каком месте находится, кто в каком состоянии прибудет к дерби, в любом случае будет серьезная борьба, стычки и большой ажиотаж.Конечно, я буду переживать за «Спартак» и поставлю на его победу.

Легко не будет. Мне кажется, игра будет идти до забитого мяча, поэтому я ставлю на 1:0, это мое личное мнение. Игра обещает быть особенной и огненной.

Вспоминая дерби, могу сказать, что на такой матч не нужно настраивать футболистов, они живут этой игрой. То, что ЦСКА не выиграл в прошлом туре и выглядел очень плохо, а «Спартак», наоборот, выиграл и выглядел очень хорошо, это ни о чем не говорит. У «Спартака» не будет никакого преимущества, ЦСКА будет в боевом состоянии, это будет страшная битва.

Все футболисты все прекрасно понимают. Нам всегда болельщики говорили, когда приезжали на базу: «Все простим, кроме поражения от ЦСКА». Думаю, армейские болельщики говорят так же. Поэтому это и главный матч страны», – сказал Павлюченко.

  • Матч пройдет сегодня, 4 марта, в Москве на стадионе «Открытие Арена».
  • Начало – в 19:30 по московскому времени.

Источник: Sport24
Россия. Кубок ЦСКА Спартак Павлюченко Роман
Комментарии (11)
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zra78
1583307987
Не правда! Ждут только болелы этих команд,про главный матч притянуто за уши
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Бухбух
1583309019
Матч Спартак - ЦСКА был главным, когда за эти клубы играли игроки высокого уровня. Щас таких нет ни в Спартаке, ни в ЦСКА, к сожалению. Так что это обычный рядовой матч.
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Дядя Серёжа
1583314188
У каждого свой главный матч в жизни. Но Спартак Чемпион.
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Plyash
1583315865
Болелы этих двух великих команд России,не забывайте пожалуйста,что Вы в первую очередь просто нормальные люди и тем более земляки,уважайте друг друга.Забудьте про всё,просто смотрите игру,она обязательно будет интересна и кто-то в ней победит.Поменьше негатива и злости.Удачи всем.
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acor94
1583318934
На мой взгляд, главный матч года это Спартак - Зенит
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_Marqella_
1583323826
Смешно,главный матч страны....))) для кого?,для болельщиков Спартака и ЦСКА,это да...остальным наплевать...))
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Rus9I
1583327903
Все верно, в России, есть только одно дерби. А все остальное, это приблуда)
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