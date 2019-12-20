Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Павлюченко: «Дерби «Спартак» – ЦСКА, наверное, самый главный матч в стране»

    Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко верит в победу бывшего клуба в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

    «Дерби с ЦСКА – это, наверное, самый главный матч в стране. Лучше матча не придумаешь, вся страна ждет эти игры. Здесь независимо от того, кто на каком месте находится, кто в каком состоянии прибудет к дерби, в любом случае будет серьезная борьба, стычки и большой ажиотаж.Конечно, я буду переживать за «Спартак» и поставлю на его победу.

    Легко не будет. Мне кажется, игра будет идти до забитого мяча, поэтому я ставлю на 1:0, это мое личное мнение. Игра обещает быть особенной и огненной.

    Вспоминая дерби, могу сказать, что на такой матч не нужно настраивать футболистов, они живут этой игрой. То, что ЦСКА не выиграл в прошлом туре и выглядел очень плохо, а «Спартак», наоборот, выиграл и выглядел очень хорошо, это ни о чем не говорит. У «Спартака» не будет никакого преимущества, ЦСКА будет в боевом состоянии, это будет страшная битва.

    Все футболисты все прекрасно понимают. Нам всегда болельщики говорили, когда приезжали на базу: «Все простим, кроме поражения от ЦСКА». Думаю, армейские болельщики говорят так же. Поэтому это и главный матч страны», – сказал Павлюченко.

    • Матч пройдет сегодня, 4 марта, в Москве на стадионе «Открытие Арена».
    • Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:42
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1874

      Борат 6 минут назад

      ждём красно-белый шарфопад и пустые трибуны к 60-й минуте !
      ну и как обычно баннер от хряков - безвольные убл**ки !
      гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      Бухбух 19 минут назад

      Матч Спартак - ЦСКА был главным, когда за эти клубы играли игроки высокого уровня. Щас таких нет ни в Спартаке, ни в ЦСКА, к сожалению. Так что это обычный рядовой матч.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21957

      zra78 36 минут назад

      Не правда! Ждут только болелы этих команд,про главный матч притянуто за уши

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75004
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru