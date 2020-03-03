L'Equipe: «ПСЖ» не отпустит Мбаппе на Олимпиаду

«ПСЖ» решил не отпускать в состав олимпийской сборной Франции своего нападающего Килиана Мбаппе.
По информации L'Equipe, парижский клуб отправил соответствующее письмо Федерации футбола страны.
Сам форвард хочет принять участие в Олимпиаде, но «ПСЖ» имеет право отказать и игроку, и сборной, поскольку турнир проходит не в даты, установленные ФИФА.
- Соревнования пройдут в период с 22 июля по 8 августа 2020 года в Токио.
- Мбаппе попал в предварительную заявку сборной Франции для участия в Олимпийских играх.
Источник: L'Equipe