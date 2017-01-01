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    L'Equipe: «ПСЖ» не отпустит Мбаппе на Олимпиаду

    «ПСЖ» решил не отпускать в состав олимпийской сборной Франции своего нападающего Килиана Мбаппе.

    По информации L'Equipe, парижский клуб отправил соответствующее письмо Федерации футбола страны.

    Сам форвард хочет принять участие в Олимпиаде, но «ПСЖ» имеет право отказать и игроку, и сборной, поскольку турнир проходит не в даты, установленные ФИФА.

    • Соревнования пройдут в период с 22 июля по 8 августа 2020 года в Токио.
    • Мбаппе попал в предварительную заявку сборной Франции для участия в Олимпийских играх.

    Источник: L'Equipe

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