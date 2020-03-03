L'Equipe: «ПСЖ» не отпустит Мбаппе на Олимпиаду

«ПСЖ» решил не отпускать в состав олимпийской сборной Франции своего нападающего Килиана Мбаппе.

По информации L'Equipe, парижский клуб отправил соответствующее письмо Федерации футбола страны.

Сам форвард хочет принять участие в Олимпиаде, но «ПСЖ» имеет право отказать и игроку, и сборной, поскольку турнир проходит не в даты, установленные ФИФА.