Журналист Скира: «Реал», «Ювентус», «Челси» и «ПСЖ» поборются за Доннарумму

«Милан» может летом продать вратаря Джанлуиджи Доннарумму с целью улучшить свое финансовое положение.
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, интерес к итальянцу проявляют «Реал», «Ювентус», «Челси» и «ПСЖ».
Сообщается, что мадридский, лондонский и парижский клубы уже связывались с агентом голкипера Мино Райолой, чтобы объявить о своей готовности предложить футболисту зарплату в размере 8 миллионов евро в год.
- Доннарумма – воспитанник «Милана».
- За основную команду он дебютировал в октябре 2015 года.
- С тех пор вратарь провел 190 матчей и пропустил 199 голов.
- Его контракт с клубом истекает в 2021 году.
- Рыночная стоимость итальянца – 55 миллионов евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.