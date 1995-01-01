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    Журналист Скира: «Реал», «Ювентус», «Челси» и «ПСЖ» поборются за Доннарумму

    «Милан» может летом продать вратаря Джанлуиджи Доннарумму с целью улучшить свое финансовое положение.

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, интерес к итальянцу проявляют «Реал», «Ювентус», «Челси» и «ПСЖ».

    Сообщается, что мадридский, лондонский и парижский клубы уже связывались с агентом голкипера Мино Райолой, чтобы объявить о своей готовности предложить футболисту зарплату в размере 8 миллионов евро в год.

    • Доннарумма – воспитанник «Милана».
    • За основную команду он дебютировал в октябре 2015 года.
    • С тех пор вратарь провел 190 матчей и пропустил 199 голов.
    • Его контракт с клубом истекает в 2021 году.
    • Рыночная стоимость итальянца – 55 миллионов евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1743

      giluxa1963 48 минут назад

      одни имена клубов цену подымают

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