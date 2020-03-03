Журналист Скира: «Реал», «Ювентус», «Челси» и «ПСЖ» поборются за Доннарумму

«Милан» может летом продать вратаря Джанлуиджи Доннарумму с целью улучшить свое финансовое положение.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, интерес к итальянцу проявляют «Реал», «Ювентус», «Челси» и «ПСЖ».

Сообщается, что мадридский, лондонский и парижский клубы уже связывались с агентом голкипера Мино Райолой, чтобы объявить о своей готовности предложить футболисту зарплату в размере 8 миллионов евро в год.