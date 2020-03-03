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  • Журналист Скира: «Реал», «Ювентус», «Челси» и «ПСЖ» поборются за Доннарумму

Журналист Скира: «Реал», «Ювентус», «Челси» и «ПСЖ» поборются за Доннарумму

3 марта 2020, 19:35
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«Милан» может летом продать вратаря Джанлуиджи Доннарумму с целью улучшить свое финансовое положение.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, интерес к итальянцу проявляют «Реал», «Ювентус», «Челси» и «ПСЖ».

Сообщается, что мадридский, лондонский и парижский клубы уже связывались с агентом голкипера Мино Райолой, чтобы объявить о своей готовности предложить футболисту зарплату в размере 8 миллионов евро в год.

  • Доннарумма – воспитанник «Милана».
  • За основную команду он дебютировал в октябре 2015 года.
  • С тех пор вратарь провел 190 матчей и пропустил 199 голов.
  • Его контракт с клубом истекает в 2021 году.
  • Рыночная стоимость итальянца – 55 миллионов евро.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Милан Реал Челси ПСЖ Ювентус Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (2)
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giluxa1963
1583254500
одни имена клубов цену подымают
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DeStar
1583342431
хз, ничего особенного не замечал ,но хотелось бы увидеть статистические показатели. Уровень вратаря они точнее всего отражают все же, чем у защитника, пз и у . тем более, нападающего
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