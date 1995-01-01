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    «Чемпионат»: сотрудник РФС Беров получил протокол с подтверждением короновируса

    По информации «Чемпионата», сотруднику РФС Давиду Берову подтвердили диагноз «коронавирус». Сегодня, 3 марта он получил протокол.

    Процедура подтверждения коронавируса проходит в три этапа: на первом подтверждение дают врачи-инфекционисты, на втором – специалисты Роспотребнадзора, на третьем – организация «Вектор». Ранее диагноз Берова получал два одобрения.

    • В феврале Беров вернулся из Италии, где отдыхал. Его госпитализировали в московскую инфекционную больницу № 1.
    • Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве.
    • Ранее сообщалось, что Беров заразился коронавирусом.

    Сотрудник РФС, у которого нашли коронавирус, выступил с обращением

    Сотрудник РФС Беров: «Кто-то из врачей говорит, что у меня положительные анализы на коронавирус, кто-то – что отрицательные»

    Источник: «Чемпионат»

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