Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Чемпионат»: сотрудник РФС Беров получил протокол с подтверждением короновируса

«Чемпионат»: сотрудник РФС Беров получил протокол с подтверждением короновируса

3 марта 2020, 17:16
1

По информации «Чемпионата», сотруднику РФС Давиду Берову подтвердили диагноз «коронавирус». Сегодня, 3 марта он получил протокол.

Процедура подтверждения коронавируса проходит в три этапа: на первом подтверждение дают врачи-инфекционисты, на втором – специалисты Роспотребнадзора, на третьем – организация «Вектор». Ранее диагноз Берова получал два одобрения.

  • В феврале Беров вернулся из Италии, где отдыхал. Его госпитализировали в московскую инфекционную больницу № 1.
  • Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве.
  • Ранее сообщалось, что Беров заразился коронавирусом.

Сотрудник РФС, у которого нашли коронавирус, выступил с обращением

Сотрудник РФС Беров: «Кто-то из врачей говорит, что у меня положительные анализы на коронавирус, кто-то – что отрицательные»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Krd123
1583251856
Здоровья, пусть выздоравливает.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+