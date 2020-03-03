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  • Соболев: «Были просмотры в «Анжи», ЦСКА и «Локомотиве», где мне отказывали»

Соболев: «Были просмотры в «Анжи», ЦСКА и «Локомотиве», где мне отказывали»

3 марта 2020, 13:57
5

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что его отказались подписывать в «Анжи», ЦСКА и «Локомотив».

— Ваша карьера на взрослом уровне началась с Томска. История попадания в «Томь» получилась довольно необычной: вы же сами звонили в клуб с просьбой приехать на просмотр?

— Да. В тот момент хотел попасть либо в «Сибирь», либо в «Томь». В Томске ответили: «Ну приезжай, посмотрим». Но в итоге просмотр вышел очень долгим: я приехал 1 сентября, а контракт подписал только в мае! С сентября по декабрь просто тренировался, потом вернулся в команду после новогодних праздников, заболел и пролежал в больнице две недели.

Когда поправился, позвонил тренеру, и выяснилось, что на меня уже не рассчитывают. Тогда я сам отправился на игру; путь из Барнаула на автобусе занял 8 часов. Потренировался с командой и в матче, который был на следующий день, сделал голевую. Так меня и взяли!

Конечно, это стало настоящим испытанием. До этого были просмотры в «Анжи», ЦСКА и «Локомотиве», где мне отказывали. Если бы не подписал контракт с «Томью», с футболом закончил бы.

— В «Томи» вы обратили на себя внимание, когда клуб сделал ставку на молодежь из-за финансовых проблем.

— Думаю, это можно назвать удачей. Хотя я и до этого привлекался к основной команде, дебютировал в матче с «Уфой» еще до «перестройки». А после перерыва в чемпионате из команды ушли все лидеры, и мы доигрывали сезон молодежью. Мне удалось хорошо показать себя и продлить контракт.

— Леонид Арнольдович Федун рассказал, что запомнил вас еще тогда.

— Приятно было это услышать. Я даже не мог себе представить, что когда-нибудь окажусь в «Спартаке».

— Вы ведь, можно сказать, стали участником чемпионского матча красно-белых?

— Да! (смеется.) Помню, «Спартак» тогда выиграл 1:0, Промес забил с пенальти. Атмосфера на стадионе в тот день — одна из самых ярких, которые видел за свою жизнь, – сказал Соболев в интервью клубной пресс-службе.

  • 29 января «Крылья Советов» объявили об аренде Соболева в «Спартак» до конца сезона.
  • У москвичей есть опция выкупа прав на форварда.
  • Контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 31 декабря 2021 года.

Соболев: «Не буду рассказывать, что с детства болею за «Спартак». Любимой команды в РПЛ не было»

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Локомотив Соболев Александр
Комментарии (5)
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Диктор
1583263825
Ну вот теперь ты в народной команде.
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vka1970
1583302241
Выходит, что Саша не промахнулся и имеет все шансы деревянного игрочишку спустить с небес на землю.
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zigbert
1583326865
Будем надеется что в Спартаке теперь останешься надолго.
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