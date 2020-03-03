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    Соболев: «Были просмотры в «Анжи», ЦСКА и «Локомотиве», где мне отказывали»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что его отказались подписывать в «Анжи», ЦСКА и «Локомотив».

    — Ваша карьера на взрослом уровне началась с Томска. История попадания в «Томь» получилась довольно необычной: вы же сами звонили в клуб с просьбой приехать на просмотр?

    — Да. В тот момент хотел попасть либо в «Сибирь», либо в «Томь». В Томске ответили: «Ну приезжай, посмотрим». Но в итоге просмотр вышел очень долгим: я приехал 1 сентября, а контракт подписал только в мае! С сентября по декабрь просто тренировался, потом вернулся в команду после новогодних праздников, заболел и пролежал в больнице две недели.

    Когда поправился, позвонил тренеру, и выяснилось, что на меня уже не рассчитывают. Тогда я сам отправился на игру; путь из Барнаула на автобусе занял 8 часов. Потренировался с командой и в матче, который был на следующий день, сделал голевую. Так меня и взяли!

    Конечно, это стало настоящим испытанием. До этого были просмотры в «Анжи», ЦСКА и «Локомотиве», где мне отказывали. Если бы не подписал контракт с «Томью», с футболом закончил бы.

    — В «Томи» вы обратили на себя внимание, когда клуб сделал ставку на молодежь из-за финансовых проблем.

    — Думаю, это можно назвать удачей. Хотя я и до этого привлекался к основной команде, дебютировал в матче с «Уфой» еще до «перестройки». А после перерыва в чемпионате из команды ушли все лидеры, и мы доигрывали сезон молодежью. Мне удалось хорошо показать себя и продлить контракт.

    — Леонид Арнольдович Федун рассказал, что запомнил вас еще тогда.

    — Приятно было это услышать. Я даже не мог себе представить, что когда-нибудь окажусь в «Спартаке».

    — Вы ведь, можно сказать, стали участником чемпионского матча красно-белых?

    — Да! (смеется.) Помню, «Спартак» тогда выиграл 1:0, Промес забил с пенальти. Атмосфера на стадионе в тот день — одна из самых ярких, которые видел за свою жизнь, – сказал Соболев в интервью клубной пресс-службе.

    • 29 января «Крылья Советов» объявили об аренде Соболева в «Спартак» до конца сезона.
    • У москвичей есть опция выкупа прав на форварда.
    • Контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 31 декабря 2021 года.

    Соболев: «Не буду рассказывать, что с детства болею за «Спартак». Любимой команды в РПЛ не было»

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1691

      Литейный4 1 час назад

      Не дорос ты до Анжи, ЦСКА и Локо. А вот к аутсайдерам в самый раз. Гыгыгы

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