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    Соболев: «Не буду рассказывать, что с детства болею за «Спартак». Любимой команды в РПЛ не было»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что у него не было любимой команды в РПЛ.

    — Как восприняли новость о том, что можете стать игроком «Спартака»?

    — Если честно, даже не поверил, когда мне впервые позвонили. Как-то увидел в интервью Доменико Тедеско слова о том, что «Спартаку» нужен высокий нападающий. Подумал: «Может, меня возьмут?» И буквально через неделю раздался звонок. (Смеется.)

    — Каким было ваше отношение к красно-белым, когда играли за другие команды?

    — Не буду рассказывать, что с детства болею за «Спартак». У меня не было любимой команды в Премьер-Лиге. По-настоящему переживал только за барнаульское «Динамо». Но глупо спорить, что «Спартак» — это клуб номер один в России! Особенно по числу болельщиков. Родители рассказывают, что многие их друзья и знакомые из Барнаула оказались спартаковскими болельщиками, звонили маме и папе, поздравляли с моим переходом.

    — Как вас приняла команда? С кем сразу сдружились?

    — Чувствую, что окончательно влился в команду. Приняли отлично. Я уже знал многих: Джикию, Бакаева, Гулиева, Мирзова, Рассказова, Гапонова, Максименко. Да почти всех! Так что трудностей не возникло, – сказал Соболев в интервью клубной пресс-службе.

    • 29 января «Крылья Советов» объявили об аренде Соболева в «Спартак» до конца сезона.
    • У москвичей есть опция выкупа прав на форварда.
    • Контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 31 декабря 2021 года.

    Соболев – о «Спартаке»: «Более титулованной и популярной команды в России просто нет»

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:13
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13547

      bset 18 минут назад

      Было забавно читать комментарии "Вот, в ЦСКА был на просмотре, теперь в Спартак пошел. Ему совсем все равно что ли?". Да, ему все равно. Для него что ЦСКА, что Спартак, что Локомотив, что Зенит - просто добротные клубы России. С чего вдруг он стал кому-то обязанным только после просмотра?

      0
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      Рейтинг: +1820

      Борат 1 час назад

      соболев молодой, он вырос в бестрофейные годы спартака, редкие вылазки в европу и позоры там всяким динамо киев, порту, легии, санкт-галлены и т.д.
      но за народные нефтедоллары не прочь похрюкать и попинать мячик за рылов !
      стыдно за спартак !
      гыгы

      -1
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      Рейтинг: -78

      Фанат Рубина > Борат 28 минут назад

      народные нефтедоллары у другого клуба так то.. точнеее газодоллары

      1
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      Рейтинг: +1820

      Борат > Фанат Рубина 20 минут назад

      чучело, т.е. нефть из недр россии лично федуна ?
      гыгы

      -1
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      Рейтинг: +956

      Aston > Фанат Рубина 19 минут назад

      Не обращай внимания,он уже по синьке "наплодил" своих альтер-эго,а ты хочешь,чтобы он признал,что бомжеклуб живет за счет государства?Это слишком сложно для его пропитых мозгов,если они еще остались)

      0
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      Рейтинг: +1679

      Литейный4 1 час назад

      Подавляющее большинство болеет против свиней. За них только меньшИнства. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +13269

      sssrspartak > Литейный4 27 минут назад

      три свиньи-ты, борат и аларм!закройте ваши рылы и пошли вон!не позорьте свою команду!!

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