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  • Соболев: «Не буду рассказывать, что с детства болею за «Спартак». Любимой команды в РПЛ не было»

Соболев: «Не буду рассказывать, что с детства болею за «Спартак». Любимой команды в РПЛ не было»

3 марта 2020, 12:13
6

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что у него не было любимой команды в РПЛ.

— Как восприняли новость о том, что можете стать игроком «Спартака»?

— Если честно, даже не поверил, когда мне впервые позвонили. Как-то увидел в интервью Доменико Тедеско слова о том, что «Спартаку» нужен высокий нападающий. Подумал: «Может, меня возьмут?» И буквально через неделю раздался звонок. (Смеется.)

— Каким было ваше отношение к красно-белым, когда играли за другие команды?

— Не буду рассказывать, что с детства болею за «Спартак». У меня не было любимой команды в Премьер-Лиге. По-настоящему переживал только за барнаульское «Динамо». Но глупо спорить, что «Спартак» — это клуб номер один в России! Особенно по числу болельщиков. Родители рассказывают, что многие их друзья и знакомые из Барнаула оказались спартаковскими болельщиками, звонили маме и папе, поздравляли с моим переходом.

— Как вас приняла команда? С кем сразу сдружились?

— Чувствую, что окончательно влился в команду. Приняли отлично. Я уже знал многих: Джикию, Бакаева, Гулиева, Мирзова, Рассказова, Гапонова, Максименко. Да почти всех! Так что трудностей не возникло, – сказал Соболев в интервью клубной пресс-службе.

  • 29 января «Крылья Советов» объявили об аренде Соболева в «Спартак» до конца сезона.
  • У москвичей есть опция выкупа прав на форварда.
  • Контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 31 декабря 2021 года.

Соболев – о «Спартаке»: «Более титулованной и популярной команды в России просто нет»

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Соболев Александр
Комментарии (6)
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bset
1583230651
Было забавно читать комментарии "Вот, в ЦСКА был на просмотре, теперь в Спартак пошел. Ему совсем все равно что ли?". Да, ему все равно. Для него что ЦСКА, что Спартак, что Локомотив, что Зенит - просто добротные клубы России. С чего вдруг он стал кому-то обязанным только после просмотра?
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vladimir-7
1583236049
Двадцати двух летний Соболев болел за спартак, когда там играл в воротах сам "знаменитый" С.Черчесов.
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faten
1583240776
Даже в Барнауле болеют за Спартак а если там спросить про зинит так ни кто и не поймет о чем речь)
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моэм
1583259906
Эмблемы не целует , рубахи на груди не рвёт...парень оказывается совсем не глуп , хотя и футболист.
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zigbert
1583326079
Высокие слова здесь не нужны. Главное чтобы радовал своей игрой болельщиков Спартака.
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