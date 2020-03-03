Соболев: «Не буду рассказывать, что с детства болею за «Спартак». Любимой команды в РПЛ не было»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что у него не было любимой команды в РПЛ.

— Как восприняли новость о том, что можете стать игроком «Спартака»?

— Если честно, даже не поверил, когда мне впервые позвонили. Как-то увидел в интервью Доменико Тедеско слова о том, что «Спартаку» нужен высокий нападающий. Подумал: «Может, меня возьмут?» И буквально через неделю раздался звонок. (Смеется.)

— Каким было ваше отношение к красно-белым, когда играли за другие команды?

— Не буду рассказывать, что с детства болею за «Спартак». У меня не было любимой команды в Премьер-Лиге. По-настоящему переживал только за барнаульское «Динамо». Но глупо спорить, что «Спартак» — это клуб номер один в России! Особенно по числу болельщиков. Родители рассказывают, что многие их друзья и знакомые из Барнаула оказались спартаковскими болельщиками, звонили маме и папе, поздравляли с моим переходом.

— Как вас приняла команда? С кем сразу сдружились?

— Чувствую, что окончательно влился в команду. Приняли отлично. Я уже знал многих: Джикию, Бакаева, Гулиева, Мирзова, Рассказова, Гапонова, Максименко. Да почти всех! Так что трудностей не возникло, – сказал Соболев в интервью клубной пресс-службе.

29 января «Крылья Советов» объявили об аренде Соболева в «Спартак» до конца сезона.

У москвичей есть опция выкупа прав на форварда.

Контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 31 декабря 2021 года.

Соболев – о «Спартаке»: «Более титулованной и популярной команды в России просто нет»