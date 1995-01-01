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    Друг Роналду: «Точно знаю, что Криштиану хочет вернуться в «Реал»

    Эду Агирре, друг нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, заявил, что португалец хочет однажды вернуться в «Реал».

    «Я точно знаю, что у Криштиану есть желание вернуться в «Реал». Он чувствовал любовь Мадрида, когда приехал на «Сантьяго Бернабеу», и был взволнован. Сейчас он полностью сосредоточен на «Ювентусе», но в футболе никогда нельзя говорить «никогда». Я не знаю, что произойдeт в будущем. Никто не знает», – сказал Агирре.

    • Роналду побывал на матче «Реал» – «Барселона», наблюдая за игрой из вип-ложи «Сантьяго Бернабеу».
    • 35-летний форвард выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год и забил 450 голов в 438 матчах.
    • Контракт игрока с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года.

    Роналду посетил раздевалку «Реала» в перерыве матча с «Барселоной»

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +186

      Armani nn 19 минут назад

      Сейчас начнётся, слухами земля полнится)))

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