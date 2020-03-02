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  • Друг Роналду: «Точно знаю, что Криштиану хочет вернуться в «Реал»

Друг Роналду: «Точно знаю, что Криштиану хочет вернуться в «Реал»

2 марта 2020, 14:44
6

Эду Агирре, друг нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, заявил, что португалец хочет однажды вернуться в «Реал».

«Я точно знаю, что у Криштиану есть желание вернуться в «Реал». Он чувствовал любовь Мадрида, когда приехал на «Сантьяго Бернабеу», и был взволнован. Сейчас он полностью сосредоточен на «Ювентусе», но в футболе никогда нельзя говорить «никогда». Я не знаю, что произойдeт в будущем. Никто не знает», – сказал Агирре.

  • Роналду побывал на матче «Реал» – «Барселона», наблюдая за игрой из вип-ложи «Сантьяго Бернабеу».
  • 35-летний форвард выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год и забил 450 голов в 438 матчах.
  • Контракт игрока с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года.

Роналду посетил раздевалку «Реала» в перерыве матча с «Барселоной»

Источник: Football Italia
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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Armani nn
1583150186
Сейчас начнётся, слухами земля полнится)))
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david17
1583154037
Ну в качестве играющего тренера почему нет)
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Garrincha58
1583154265
поздно батенька уже возраст не тот
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Dizayner
1583169339
отыграет за Юве контракт и вернется обратно, заместо флорентино. а почему нет?
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Axe111
1583173562
Великий
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жемчужина сочи
1583226959
Жаль конечно что ушел из Реала, дерби уже не то. А МЛС уже наверное потирает руки.
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