Друг Роналду: «Точно знаю, что Криштиану хочет вернуться в «Реал»

Эду Агирре, друг нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, заявил, что португалец хочет однажды вернуться в «Реал».

«Я точно знаю, что у Криштиану есть желание вернуться в «Реал». Он чувствовал любовь Мадрида, когда приехал на «Сантьяго Бернабеу», и был взволнован. Сейчас он полностью сосредоточен на «Ювентусе», но в футболе никогда нельзя говорить «никогда». Я не знаю, что произойдeт в будущем. Никто не знает», – сказал Агирре.

Роналду побывал на матче «Реал» – «Барселона», наблюдая за игрой из вип-ложи «Сантьяго Бернабеу».

35-летний форвард выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год и забил 450 голов в 438 матчах.

Контракт игрока с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года.

Роналду посетил раздевалку «Реала» в перерыве матча с «Барселоной»