«Зенит»: «Дзюба тренируется по индивидуальной программе, его состояние не вызывает серьезных опасений»

В «Зените» рассказали о состоянии нападающих команды Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

Россиянин пропустил встречу с «Локомотивом» (0:0) из-за травмы. Иранский футболист вышел в этой встрече на замену, но мог не сыграть по причине болезни.

«Азмун тренируется в общей группе без ограничений, что касается Артема Дзюбы, то его состояние не вызывает серьезных опасений: тренерский штаб рассчитывает на его возвращение в ближайшие дни — сейчас он тренируется по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевтов», — сообщили в пресс-службе «Зенита».