«Зенит»: «Дзюба тренируется по индивидуальной программе, его состояние не вызывает серьезных опасений»

В «Зените» рассказали о состоянии нападающих команды Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.
Россиянин пропустил встречу с «Локомотивом» (0:0) из-за травмы. Иранский футболист вышел в этой встрече на замену, но мог не сыграть по причине болезни.
«Азмун тренируется в общей группе без ограничений, что касается Артема Дзюбы, то его состояние не вызывает серьезных опасений: тренерский штаб рассчитывает на его возвращение в ближайшие дни — сейчас он тренируется по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевтов», — сообщили в пресс-службе «Зенита».
- В этом сезоне РПЛ Дзюба забил 11 голов и сделал 9 ассистов.
- На счету Азмуна 7 голов и 7 голевых передач.
- Ближайший матч «Зенит» проведет 4 марта против «Ахмата».
Источник: «Спорт-Экспресс»