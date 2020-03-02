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  • «Зенит»: «Дзюба тренируется по индивидуальной программе, его состояние не вызывает серьезных опасений»

«Зенит»: «Дзюба тренируется по индивидуальной программе, его состояние не вызывает серьезных опасений»

2 марта 2020, 13:51
6

В «Зените» рассказали о состоянии нападающих команды Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

Россиянин пропустил встречу с «Локомотивом» (0:0) из-за травмы. Иранский футболист вышел в этой встрече на замену, но мог не сыграть по причине болезни.

«Азмун тренируется в общей группе без ограничений, что касается Артема Дзюбы, то его состояние не вызывает серьезных опасений: тренерский штаб рассчитывает на его возвращение в ближайшие дни — сейчас он тренируется по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевтов», — сообщили в пресс-службе «Зенита».

  • В этом сезоне РПЛ Дзюба забил 11 голов и сделал 9 ассистов.
  • На счету Азмуна 7 голов и 7 голевых передач.
  • Ближайший матч «Зенит» проведет 4 марта против «Ахмата».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Азмун Сердар
Комментарии (6)
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TOL47
1583146744
скорее всего не без Дзюбы так плохо, а Семак днище как тренер.
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ААМ
1583155043
Значит выйдет на поле в следующем матче.
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paracetamol
1583163221
Тёма, хватит сачковать!
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Plyash
1583175643
Ещё одно полено в топку...
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