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    «Зенит»: «Дзюба тренируется по индивидуальной программе, его состояние не вызывает серьезных опасений»

    В «Зените» рассказали о состоянии нападающих команды Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

    Россиянин пропустил встречу с «Локомотивом» (0:0) из-за травмы. Иранский футболист вышел в этой встрече на замену, но мог не сыграть по причине болезни.

    «Азмун тренируется в общей группе без ограничений, что касается Артема Дзюбы, то его состояние не вызывает серьезных опасений: тренерский штаб рассчитывает на его возвращение в ближайшие дни — сейчас он тренируется по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевтов», — сообщили в пресс-службе «Зенита».

    • В этом сезоне РПЛ Дзюба забил 11 голов и сделал 9 ассистов.
    • На счету Азмуна 7 голов и 7 голевых передач.
    • Ближайший матч «Зенит» проведет 4 марта против «Ахмата».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +299

      FROL001 34 минуты назад

      Скорее в строй пополнять зенитовскую копилку голов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3962

      TOL47 1 час назад

      скорее всего не без Дзюбы так плохо, а Семак днище как тренер.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4004

      nik55 > TOL47 30 минут назад

      что только сейчас дошло ?

      0
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