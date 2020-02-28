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  • «Валенсия» отменила все командные мероприятия перед матчем с «Бетисом» из-за коронавируса

«Валенсия» отменила все командные мероприятия перед матчем с «Бетисом» из-за коронавируса

28 февраля 2020, 12:42
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«Валенсия» опубликовала заявление в связи с подтверждением первых случаев заражения коронавирусом в провинции Валенсия.

Клуб сообщил об отмене всех командных мероприятий перед матчем с «Бетисом», включая пресс-конференции, по причине усиления профилактических мер по борьбе с инфекцией.

  • 29 февраля в 26-м туре «Валенсия» примет «Бетис», начало матча – 18:00 мск.
  • «Валенсия» располагается на восьмом месте в Примере, «Бетис» – на 12-м.
  • По данным на 28 февраля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Испании возросло до 23.
  • Шесть новых случаев инфекции выявлены в автономном сообществе Валенсия.

Источник: Официальный сайт «Валенсии»
Испания. Примера Валенсия Бетис
Комментарии (1)
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Добрый Бобер
1582884359
Чё-то как-то сыкотно. Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что через годик англичанам и американцам просто останется добить выживших на континенте.
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