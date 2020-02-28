«Валенсия» отменила все командные мероприятия перед матчем с «Бетисом» из-за коронавируса

«Валенсия» опубликовала заявление в связи с подтверждением первых случаев заражения коронавирусом в провинции Валенсия.
Клуб сообщил об отмене всех командных мероприятий перед матчем с «Бетисом», включая пресс-конференции, по причине усиления профилактических мер по борьбе с инфекцией.
- 29 февраля в 26-м туре «Валенсия» примет «Бетис», начало матча – 18:00 мск.
- «Валенсия» располагается на восьмом месте в Примере, «Бетис» – на 12-м.
- По данным на 28 февраля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Испании возросло до 23.
- Шесть новых случаев инфекции выявлены в автономном сообществе Валенсия.
Источник: Официальный сайт «Валенсии»