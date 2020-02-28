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    «Валенсия» отменила все командные мероприятия перед матчем с «Бетисом» из-за коронавируса

    «Валенсия» опубликовала заявление в связи с подтверждением первых случаев заражения коронавирусом в провинции Валенсия.

    Клуб сообщил об отмене всех командных мероприятий перед матчем с «Бетисом», включая пресс-конференции, по причине усиления профилактических мер по борьбе с инфекцией.

    • 29 февраля в 26-м туре «Валенсия» примет «Бетис», начало матча – 18:00 мск.
    • «Валенсия» располагается на восьмом месте в Примере, «Бетис» – на 12-м.
    • По данным на 28 февраля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Испании возросло до 23.
    • Шесть новых случаев инфекции выявлены в автономном сообществе Валенсия.

    Источник: Официальный сайт «Валенсии»

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3939

      Добрый Бобер 1 минуту назад

      Чё-то как-то сыкотно. Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что через годик англичанам и американцам просто останется добить выживших на континенте.

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