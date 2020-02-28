«Валенсия» отменила все командные мероприятия перед матчем с «Бетисом» из-за коронавируса

«Валенсия» опубликовала заявление в связи с подтверждением первых случаев заражения коронавирусом в провинции Валенсия.

Клуб сообщил об отмене всех командных мероприятий перед матчем с «Бетисом», включая пресс-конференции, по причине усиления профилактических мер по борьбе с инфекцией.