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  • «Открытая тренировка полицейских». ОМОН провел учения в метро перед матчем «Спартак» – ЦСКА

«Открытая тренировка полицейских». ОМОН провел учения в метро перед матчем «Спартак» – ЦСКА

27 февраля 2020, 17:34
11

В Москве ОМОН провел учения в преддверии матчем 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.

«Открытая тренировка полицейских на станции метро «Спартак». Готовятся к возобновлению сезона», – написал журналист Артем Локалов в твиттере. Он также опубликовал видео с учений. В ролике бойцы ОМОНа в снаряжении и несколько десятков людей без формы воссоздали ситуацию с фанатскими беспорядками на станции.

  • Кубковый матч пройдет 4 марта на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30 мск.
  • 29 февраля «Спартак» сыграет на выезде с «Динамо».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Артема Локалова
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (11)
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SIRIUS 2002
1582817921
Повторение - мать учения..
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3a zenit
1582820027
хрю-хрю-хрю должны были кричать,когда их мусора загоняли!Всё не так,давай по новой тренируйте!
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klim2m
1582823579
Что Спартак что зенит провоцируют потом отгребают, и следом бегут к адвокатам мол нас обидели,)))) Как было в Ростове и Питере.
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boratoliteinoeyebishe4
1582833985
спартак -команда номер один всегда есть и будет,а зеня проект недоразумение!
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Добрый Бобер
1582872236
Да ладно?! Ни одного взмаха дубинкой?!
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АКС-74У
1583324659
Сколько пострадавших?
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