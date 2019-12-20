«Открытая тренировка полицейских». ОМОН провел учения в метро перед матчем «Спартак» – ЦСКА

Болельщики свиней мастера позлить ОМОНовцев.
В Москве ОМОН провел учения в преддверии матчем 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.
«Открытая тренировка полицейских на станции метро «Спартак». Готовятся к возобновлению сезона», – написал журналист Артем Локалов в твиттере. Он также опубликовал видео с учений. В ролике бойцы ОМОНа в снаряжении и несколько десятков людей без формы воссоздали ситуацию с фанатскими беспорядками на станции.
- Кубковый матч пройдет 4 марта на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30 мск.
- 29 февраля «Спартак» сыграет на выезде с «Динамо».
Открытая тренировка полицейских на станции метро «Спартак». Готовятся к возобновлению сезона.А открытая тренировка «Спартака» накануне матча с «Динамо» – завтра. Но уже на поле.Все новости будутв Телеграм: https://t.co/kkyPtIc1CNи в Дзене: https://t.co/JdvExpdRpR pic.twitter.com/hX46Rkubsb— Артем Локалов (@lokalov) 27 февраля 2020 г.