Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    «Открытая тренировка полицейских». ОМОН провел учения в метро перед матчем «Спартак» – ЦСКА

    В Москве ОМОН провел учения в преддверии матчем 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.

    «Открытая тренировка полицейских на станции метро «Спартак». Готовятся к возобновлению сезона», – написал журналист Артем Локалов в твиттере. Он также опубликовал видео с учений. В ролике бойцы ОМОНа в снаряжении и несколько десятков людей без формы воссоздали ситуацию с фанатскими беспорядками на станции.

    • Кубковый матч пройдет 4 марта на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30 мск.
    • 29 февраля «Спартак» сыграет на выезде с «Динамо».

    Источник: твиттер Артема Локалова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:34
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +90

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 43 минуты назад

      Болельщики свиней мастера позлить ОМОНовцев.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Литейный4 > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 23 минуты назад

      Эти мастера главные зачинщики и провокаторы. Стыдно за свиней. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12889

      sssrspartak > Литейный4 13 минут назад

      свиньи это вы,так в вас бомжарах ничего человеческого нет!и те,кто вас плюсуют тоже свиньи,потому что большинство бомжей неадекваты и свиньи!стыдно наоборот за зенит,потому что у зенита самые неадекватные позорные бол...,да не болельщики они ,а самые настоящие свиньи и скоты!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1165

      alarm > sssrspartak 10 минут назад

      гори-гори ясно)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12889

      sssrspartak > sssrspartak 10 минут назад

      с вами на этом сайте ваще стыдно находиться!единицы нормальных фанатов зенита редко сюда заходят,потому что им за вас просто стыдно!тьфу на вас !!идиотины вы ,а не фанаты,которые и на стадионах не дают по-нормальному болеть за команду и здесь нормально общаться!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12889

      sssrspartak > alarm 9 минут назад

      на х пошло дерьмо бомжарское!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Литейный4 > sssrspartak 6 минут назад

      Чужие хлеба спать не дают? Гыгыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74811
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru