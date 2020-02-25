Бонуччи: «Роналду – боевая машина. Им можно только восхищаться»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал игру форварда Криштиану Роналду.

«Кроме техники, которой он обладает, стабильность делает его выдающимся игроком. Роналду никогда не упускает даже малейшей детали, которая может навредить ему. Мы возвращаемся с игры в 2 часа ночи, а в 3 часа он переодевается и ныряет в холодную воду, чтобы восстановиться. Он постоянно стремится к тому, чтобы быть лучшим. Это боевая машина.

Им можно только восхищаться и попытаться взять от него две или три вещи, которые сделают тебя лучше. Думаю, что за те два года, которые Роналду провел здесь, каждый из нас взял что-то от него, наблюдая за ним, и сделал шаг вперед благодаря этому», – сказал Бонуччи.

Роналду в своих последних восьми матчах забил 12 голов. В 2020 году португалец не уходил с поля без забитого гола.

В этом сезоне чемпионата Италии португалец провел 21 матч и забил столько же голов.

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