Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Бонуччи: «Роналду – боевая машина. Им можно только восхищаться»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал игру форварда Криштиану Роналду.

    «Кроме техники, которой он обладает, стабильность делает его выдающимся игроком. Роналду никогда не упускает даже малейшей детали, которая может навредить ему. Мы возвращаемся с игры в 2 часа ночи, а в 3 часа он переодевается и ныряет в холодную воду, чтобы восстановиться. Он постоянно стремится к тому, чтобы быть лучшим. Это боевая машина.

    Им можно только восхищаться и попытаться взять от него две или три вещи, которые сделают тебя лучше. Думаю, что за те два года, которые Роналду провел здесь, каждый из нас взял что-то от него, наблюдая за ним, и сделал шаг вперед благодаря этому», – сказал Бонуччи.

    • Роналду в своих последних восьми матчах забил 12 голов. В 2020 году португалец не уходил с поля без забитого гола.
    • В этом сезоне чемпионата Италии португалец провел 21 матч и забил столько же голов.

    Месси: «Роналду – «хищник». Когда он на поле, то старается забить»

    Источник: Football365

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:44
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53147

      Chernyi Lis 33 минуты назад

      а у нас кокориным восхищаются! поэтому у нас футбол в жопе..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74786
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru