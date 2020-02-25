Погба: «Ливерпуль» даже лучше, чем в прошлом сезоне»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал лидирующую позицию «Ливерпуля» в АПЛ.

«Полнейшая доминация. В этом сезоне они не проиграли ни одного матча в чемпионате. Чемпионский кубок они уже держат в одной руке.

Как игрок «Манчестер Юнайтед», учитывая наше соперничество между клубами, я не хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл титул. Но как любитель футбола и игрок, который уважает соперника, я должен сказать, что они заслуживают чемпионство.

«Ливерпуль» даже лучше, чем в прошлом сезоне, когда они выиграли Лигу чемпионов и в предыдущем сезоне, когда они только дошли до финала Лиги чемпионов, – заявил француз.