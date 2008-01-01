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    Погба: «Ливерпуль» даже лучше, чем в прошлом сезоне»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал лидирующую позицию «Ливерпуля» в АПЛ.

    «Полнейшая доминация. В этом сезоне они не проиграли ни одного матча в чемпионате. Чемпионский кубок они уже держат в одной руке.

    Как игрок «Манчестер Юнайтед», учитывая наше соперничество между клубами, я не хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл титул. Но как любитель футбола и игрок, который уважает соперника, я должен сказать, что они заслуживают чемпионство.

    «Ливерпуль» даже лучше, чем в прошлом сезоне, когда они выиграли Лигу чемпионов и в предыдущем сезоне, когда они только дошли до финала Лиги чемпионов, – заявил француз.

    • Вчера в матче 27-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле переиграл «Вест Хэм» со счетом 3:2.
    • Команда Юргена Клоппа одержала 21 победу подряд в домашних играх Премьер-лиги.
    • Отрыв клуба от второго места – 22 очка.

    Источник: ESPN

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