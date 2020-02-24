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  • Де Брюйне: «Если «Сити» не выиграет ЛЧ, все опять будут говорить, что мы неудачники»

Де Брюйне: «Если «Сити» не выиграет ЛЧ, все опять будут говорить, что мы неудачники»

24 февраля 2020, 12:31
3

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился ожиданием от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Очевидно, фаворит – Мадрид. Они чаще всех выигрывали в Лиге чемпионов. Но мы поедем в Испанию, чтобы попытаться сыграть в нашу игру, как и всегда. Попытаемся играть в атакующий футбол, создать давление, и, если сможем, выиграть.

Если мы не выиграем Лигу чемпионов, все будут говорить, что мы неудачники, как и в последние пять лет! Лига чемпионов – это то, что мы еще не выигрывали. Всегда хотим выиграть все, но иногда другая команда лучше – как «Ливерпуль» в этом сезоне. Это просто надо признать. Но мы поедем в Мадрид, чтобы победить. Нельзя забегать слишком далеко вперед и знать наверняка, что случится», – сказал Де Брюйне.

  • «Сити» сыграет с «Реалом» в гостях 26 февраля.
  • В этом сезоне Де Брюйне сыгра 31 матч, забил семь голов, отдал 18 ассистов.

Источник: Goal
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити Де Брюйне Кевин
Комментарии (3)
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Boeung777
1582537505
Так и будет! Классика жанра.
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Fin035
1582568828
Без удачи как бы тоже никуда!
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Cules2013
1582577338
Те, кто говорят, что вы неудачники, сами явно не великого ума. Но без победы в ЛЧ вы не станете в один ряд с Барсой и Реалом, сколько бы АПЛ и Кубков Англии не брали. Это факт. Пора бы уже и победить, особенно Пепу.
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