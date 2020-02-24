Де Брюйне: «Если «Сити» не выиграет ЛЧ, все опять будут говорить, что мы неудачники»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился ожиданием от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Очевидно, фаворит – Мадрид. Они чаще всех выигрывали в Лиге чемпионов. Но мы поедем в Испанию, чтобы попытаться сыграть в нашу игру, как и всегда. Попытаемся играть в атакующий футбол, создать давление, и, если сможем, выиграть.

Если мы не выиграем Лигу чемпионов, все будут говорить, что мы неудачники, как и в последние пять лет! Лига чемпионов – это то, что мы еще не выигрывали. Всегда хотим выиграть все, но иногда другая команда лучше – как «Ливерпуль» в этом сезоне. Это просто надо признать. Но мы поедем в Мадрид, чтобы победить. Нельзя забегать слишком далеко вперед и знать наверняка, что случится», – сказал Де Брюйне.