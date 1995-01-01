Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Де Брюйне: «Если «Сити» не выиграет ЛЧ, все опять будут говорить, что мы неудачники»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился ожиданием от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

    «Очевидно, фаворит – Мадрид. Они чаще всех выигрывали в Лиге чемпионов. Но мы поедем в Испанию, чтобы попытаться сыграть в нашу игру, как и всегда. Попытаемся играть в атакующий футбол, создать давление, и, если сможем, выиграть.

    Если мы не выиграем Лигу чемпионов, все будут говорить, что мы неудачники, как и в последние пять лет! Лига чемпионов – это то, что мы еще не выигрывали. Всегда хотим выиграть все, но иногда другая команда лучше – как «Ливерпуль» в этом сезоне. Это просто надо признать. Но мы поедем в Мадрид, чтобы победить. Нельзя забегать слишком далеко вперед и знать наверняка, что случится», – сказал Де Брюйне.

    • «Сити» сыграет с «Реалом» в гостях 26 февраля.
    • В этом сезоне Де Брюйне сыгра 31 матч, забил семь голов, отдал 18 ассистов.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:31
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1355

      Boeung777 1 час назад

      Так и будет! Классика жанра.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74757
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru