Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Эдер – о матче с «Чайкой»: «Это была подготовка к «Зениту»

    Нападающий «Локомотива» Эдер оценил товарищеский матч против «Чайки» (3:1). Португалец оформил хет-трик.

    – Помнишь, когда в последний раз оформлял хет-трик?

    – Честно говоря, не помню. Игра получилась хорошей. Мы неплохо играли в первом тайме, это самое главное. До старта чемпионата России еще несколько дней, так что сегодняшний матч был подготовкой к «Зениту». Должны быть в хорошей форме, если хотим набрать три очка.

    • Матч с «Зенитом» состоится 29 февраля.
    • Зенитовцы лидируют в РПЛ.
    • «Локомотив» занимает пятое место.

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2020 23:43
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1630

      Борат 50 минут назад

      Что позволяет себе этот Нигер?
      Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4996

      paracetamol 51 минуту назад

      Зенит не Чайка. Негр что-то перепутал.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74714
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru