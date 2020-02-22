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Эдер – о матче с «Чайкой»: «Это была подготовка к «Зениту»

22 февраля 2020, 23:43
3

Нападающий «Локомотива» Эдер оценил товарищеский матч против «Чайки» (3:1). Португалец оформил хет-трик.

– Помнишь, когда в последний раз оформлял хет-трик?

– Честно говоря, не помню. Игра получилась хорошей. Мы неплохо играли в первом тайме, это самое главное. До старта чемпионата России еще несколько дней, так что сегодняшний матч был подготовкой к «Зениту». Должны быть в хорошей форме, если хотим набрать три очка.

  • Матч с «Зенитом» состоится 29 февраля.
  • Зенитовцы лидируют в РПЛ.
  • «Локомотив» занимает пятое место.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Локомотив
Комментарии (3)
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paracetamol
1582405687
Зенит не Чайка. Негр что-то перепутал.
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Cosh18
1582448412
https://bombardir.ru/online/131485 уберите,исправьте наконец-то. уже пол года так висит
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