Эдер – о матче с «Чайкой»: «Это была подготовка к «Зениту»

Нападающий «Локомотива» Эдер оценил товарищеский матч против «Чайки» (3:1). Португалец оформил хет-трик.

– Помнишь, когда в последний раз оформлял хет-трик?

– Честно говоря, не помню. Игра получилась хорошей. Мы неплохо играли в первом тайме, это самое главное. До старта чемпионата России еще несколько дней, так что сегодняшний матч был подготовкой к «Зениту». Должны быть в хорошей форме, если хотим набрать три очка.