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  • Левандовски: «Если смешать Гвардиолу и Клоппа, получится идеальный тренер»

Левандовски: «Если смешать Гвардиолу и Клоппа, получится идеальный тренер»

22 февраля 2020, 11:49
4

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски затруднился сравнить тренеров Хосепа Гвардиолу и Юргена Клоппа.

«Они очень разные, но если их смешать, получится идеальный тренер», – сказал поляк.

  • Левандовски играл под руководством Клоппа в дортмундской «Боруссии» с 2010 по 2014 год.
  • С Гвардиолой нападающий работал в «Баварии» с 2014 по 2016 год.
  • Сейчас немец возглавляет «Ливерпуль», а испанец – «Манчестер Сити».

Левандовски вышел на четвертое место в истории Бундеслиги по голам в домашних матчах

Источник: The Guardian
Германия. Бундеслига Бавария Боруссия Д Левандовски Роберт Клопп Юрген Гвардиола Хосеп
Комментарии (4)
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_MATRIX_
1582363327
Ну, щаз понесётся :-)
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Plyash
1582364698
Если смешать Левандовски с Роналду,получится адская смесь.
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