Левандовски: «Если смешать Гвардиолу и Клоппа, получится идеальный тренер»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски затруднился сравнить тренеров Хосепа Гвардиолу и Юргена Клоппа.
«Они очень разные, но если их смешать, получится идеальный тренер», – сказал поляк.
- Левандовски играл под руководством Клоппа в дортмундской «Боруссии» с 2010 по 2014 год.
- С Гвардиолой нападающий работал в «Баварии» с 2014 по 2016 год.
- Сейчас немец возглавляет «Ливерпуль», а испанец – «Манчестер Сити».
Левандовски вышел на четвертое место в истории Бундеслиги по голам в домашних матчах
Источник: The Guardian