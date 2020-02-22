Левандовски: «Если смешать Гвардиолу и Клоппа, получится идеальный тренер»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски затруднился сравнить тренеров Хосепа Гвардиолу и Юргена Клоппа.

«Они очень разные, но если их смешать, получится идеальный тренер», – сказал поляк.

Левандовски играл под руководством Клоппа в дортмундской «Боруссии» с 2010 по 2014 год.

С Гвардиолой нападающий работал в «Баварии» с 2014 по 2016 год.

Сейчас немец возглавляет «Ливерпуль», а испанец – «Манчестер Сити».

Левандовски вышел на четвертое место в истории Бундеслиги по голам в домашних матчах