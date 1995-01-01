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    Левандовски: «Если смешать Гвардиолу и Клоппа, получится идеальный тренер»

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски затруднился сравнить тренеров Хосепа Гвардиолу и Юргена Клоппа.

    «Они очень разные, но если их смешать, получится идеальный тренер», – сказал поляк.

    • Левандовски играл под руководством Клоппа в дортмундской «Боруссии» с 2010 по 2014 год.
    • С Гвардиолой нападающий работал в «Баварии» с 2014 по 2016 год.
    • Сейчас немец возглавляет «Ливерпуль», а испанец – «Манчестер Сити».

    Левандовски вышел на четвертое место в истории Бундеслиги по голам в домашних матчах

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2020

      playsh 26 минут назад

      Если смешать Левандовски с Роналду,получится адская смесь.

      1
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      Рейтинг: +262

      jengais > playsh 20 минут назад

      Если смешать Златана и Златана, получится божественная смесь))

      0
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      Рейтинг: +443

      _MATRIX_ 48 минут назад

      Ну, щаз понесётся :-)

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