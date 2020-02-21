«Могу двигаться со скоростью света». Роналду презентовал новые бутсы

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в твиттере фото со своими новыми бутсами.

«Мои новые Mercurial Dream Speed уже здесь. Они заставляют меня чувствовать, что я могу двигаться со скоростью света», – написал Роналду.

Португалец добавил, что такие же бутсы будет носить нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Роналду в своих последних семи матчах забил 11 голов. В 2020 году португалец не уходил с поля без забитого гола.

В этом сезоне чемпионата Италии португалец провел 20 матчей и забил столько же голов.