Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Могу двигаться со скоростью света». Роналду презентовал новые бутсы

«Могу двигаться со скоростью света». Роналду презентовал новые бутсы

21 февраля 2020, 16:48
1

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в твиттере фото со своими новыми бутсами.

«Мои новые Mercurial Dream Speed уже здесь. Они заставляют меня чувствовать, что я могу двигаться со скоростью света», – написал Роналду.

Португалец добавил, что такие же бутсы будет носить нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

  • Роналду в своих последних семи матчах забил 11 голов. В 2020 году португалец не уходил с поля без забитого гола.
  • В этом сезоне чемпионата Италии португалец провел 20 матчей и забил столько же голов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Криштиану Роналду
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+