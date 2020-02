«Могу двигаться со скоростью света». Роналду презентовал новые бутсы

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в твиттере фото со своими новыми бутсами.

«Мои новые Mercurial Dream Speed уже здесь. Они заставляют меня чувствовать, что я могу двигаться со скоростью света», – написал Роналду.

Португалец добавил, что такие же бутсы будет носить нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

My new Mercurial Dream Speed is here and they make me feel like I can move at the speed of light So excited to see @KMbappe, @jessiicasilva10 ,@samkerr1 , Wu Lei, @barbarabonansea all illuminate their games on pitch with it!You can shop today at https://t.co/vvAeu4R5vl. pic.twitter.com/iB6wYE6RTg