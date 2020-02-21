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Холанд – игрок недели в Лиге чемпионов

21 февраля 2020, 14:54
3

УЕФА назвала лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Им признан нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Браут Холанд.

В числе претендентов были левый защитник «Атлетико» Ренан Лоди, правый фулбек «Аталанты» Ханс Хатебур и вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер УЕФА
Лига чемпионов Боруссия Д Холанд Эрлинг
Комментарии (3)
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Dgad
1582286582
Заслуженно)
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mutabor0992
1582290397
Да на все 100%
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Mister_Tomsk
1582291659
если не зазвездится, то с мбаппе будет хороший дуэт)
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