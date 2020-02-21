Холанд – игрок недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвала лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Им признан нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Браут Холанд.
В числе претендентов были левый защитник «Атлетико» Ренан Лоди, правый фулбек «Аталанты» Ханс Хатебур и вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис.
- Холанд забил два гола в ворота «ПСЖ» (2:1).
- Лоди в игре с «Ливерпулем» сделал один удачный отбор и один вынос.
- Хатебур оформил дубль в поединке с «Валенсией».
- Льорис совершил четыре сейва в матче с «РБ Лейпциг».
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Источник: твиттер УЕФА