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  • Аленичев: «Соболеву еще рано в такую команду, как «Спартак». Нужно было остаться в «Крыльях» до конца сезона»

Аленичев: «Соболеву еще рано в такую команду, как «Спартак». Нужно было остаться в «Крыльях» до конца сезона»

20 февраля 2020, 10:58
29

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о зимнем переходе нападающего Александра Соболева из «Крыльев Советов» в московский клуб.

«Честно говоря, я был удивлeн. В такую команду, как «Спартак», ему ещe рано. Летом – да. Я Сашу очень хорошо знаю, это такой откровенно сибирский парень, но ему надо было окрепнуть в другой команде.

В «Крыльях Советов» он был основным футболистом. Мое мнение: нужно было остаться в клубе до конца сезона, он и команде помог бы, да и доказал бы всем, что эта его результативность осенняя – не случайность.

Не факт, что в «Спартаке» он будет игроком стартового состава, как и не факт, что, если даже он будет играть, он будет забивать. Там другое психологическое давление», – сказал Аленичев.

  • Соболев перешел из «Крыльев Советов» в «Спартак» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
  • У столичного клуба есть опция выкупа форварда.
  • В первой части сезона игрок забил 10 голов в 18 матчах РПЛ.

Аленичев: «Тиль – провальный трансфер «Спартака»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Соболев Александр Аленичев Дмитрий
Комментарии (29)
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серега кашин
1582186660
тренеришка неудачник что-то разговорился не поделу
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Рубинище
1582191707
А Холанду в 19лет в ЛЧ а 1-8 не рано забивать, а Соболеву в Спартак для РПЛ-рано. Не дорос Аленичев ещё до нормального тренера.
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Rus9I
1582191993
Не буду гадать, получится/не получится! Я лучше подожду старта РПЛ, и все увижу. Соболев добротный игрок ротации состава вариативности атаки. А готов или нет, увидим совсем скоро.
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Владислав Vlad
1582192662
Димка, ты лучше езжай в Грецию, там МаКар на твоём багаже АЕК до полуфинала кубка уже дотащил. Надо багаж-то обратно забрать, а то у тебя без этого багажа, что-то не ладится.))
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JTherry
1582194034
"В такую команду, как «Спартак», ему ещe рано... это такой откровенно сибирский парень..." не понял этих словесных пассажей: почему Соболеву "еще рано" в Спартак? (Мбаппе и Холланду - не рано в топ-командах?))) а что значит второе изречение, до сих пор в недоумении)) (могут обвинить в расизме!) учись, Дмитрий Анатольевич, свои мысли подавать болельщикам, а то будешь выглядеть, как твой полный тезка со своим мемом про "денег нет, но вы держитесь"...
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mihail200606
1582195222
Мне так нравится когда бывшие игроки или просто ыксперды говорят :".. Такая команда как Спартак.." Бл.., какая команда? Обычный середняк уже давно.. Как бы ни пыжились..
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алдан2014
1582204170
Тебе Дима тренеровать поздно,а соболю в самый раз переход
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vka1970
1582207671
Не помню чьё изречение но смысл таков: Лучше раз попробовать и обжечься, чем не попробовать и жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Аленичеву посоветовал бы езжать в Грецию, а то Каррера уже там весь багаж Димона расплескает.......
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SIRIUS 2002
1582217290
Пробовать нужно всегда, потом могут просто не позвать.
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zigbert
1582293902
Ему уже 22 года. Или может ждать надо было до 30 лет?
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