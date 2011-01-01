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    Аленичев: «Соболеву еще рано в такую команду, как «Спартак». Нужно было остаться в «Крыльях» до конца сезона»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о зимнем переходе нападающего Александра Соболева из «Крыльев Советов» в московский клуб.

    «Честно говоря, я был удивлeн. В такую команду, как «Спартак», ему ещe рано. Летом – да. Я Сашу очень хорошо знаю, это такой откровенно сибирский парень, но ему надо было окрепнуть в другой команде.

    В «Крыльях Советов» он был основным футболистом. Мое мнение: нужно было остаться в клубе до конца сезона, он и команде помог бы, да и доказал бы всем, что эта его результативность осенняя – не случайность.

    Не факт, что в «Спартаке» он будет игроком стартового состава, как и не факт, что, если даже он будет играть, он будет забивать. Там другое психологическое давление», – сказал Аленичев.

    • Соболев перешел из «Крыльев Советов» в «Спартак» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
    • У столичного клуба есть опция выкупа форварда.
    • В первой части сезона игрок забил 10 голов в 18 матчах РПЛ.

    Аленичев: «Тиль – провальный трансфер «Спартака»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +410

      vmonomah17 11 минут назад

      При чем здесь основа или запас? Соболеву дали жирный контракт, он и ушел. А будет он играть в основном составе или нет, это уже неважно.
      Это как Круговой, который вместо ЦСКА, где дают молодежи играть, выбрал Зенит, чтобы потом играть в аренде в Уфе. Но не из-за денег.

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      Рейтинг: +4684

      серега кашин 13 минут назад

      тренеришка неудачник что-то разговорился не поделу

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      Рейтинг: +21639

      oyabun 25 минут назад

      Что такое в устах Аленичева "откровенно сибирский парень"? Пытался оскорбить сибиряков?

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