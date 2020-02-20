Аленичев: «Соболеву еще рано в такую команду, как «Спартак». Нужно было остаться в «Крыльях» до конца сезона»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о зимнем переходе нападающего Александра Соболева из «Крыльев Советов» в московский клуб.

«Честно говоря, я был удивлeн. В такую команду, как «Спартак», ему ещe рано. Летом – да. Я Сашу очень хорошо знаю, это такой откровенно сибирский парень, но ему надо было окрепнуть в другой команде.

В «Крыльях Советов» он был основным футболистом. Мое мнение: нужно было остаться в клубе до конца сезона, он и команде помог бы, да и доказал бы всем, что эта его результативность осенняя – не случайность.

Не факт, что в «Спартаке» он будет игроком стартового состава, как и не факт, что, если даже он будет играть, он будет забивать. Там другое психологическое давление», – сказал Аленичев.

Соболев перешел из «Крыльев Советов» в «Спартак» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

У столичного клуба есть опция выкупа форварда.

В первой части сезона игрок забил 10 голов в 18 матчах РПЛ.

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