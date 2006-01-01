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    Аленичев: «Тиль – провальный трансфер «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о полузащитнике московской команды Гусе Тиле.

    «Моe твeрдое убеждение, когда ты покупаешь футболиста за 18 миллионов евро, этот футболист может, конечно, провалить одну игру, но должно быть видно, что это классный футболист.

    Если мы говорим о Тиле как о центральном полузащитнике, то от него не требуется голов в каждом матче, но я не могу сказать, что в будущем этот игрок поможет. Я в это с трудом верю. Даже не побоюсь и скажу, что это провальный трансфер», – сказал Аленичев.

    • Тиль перешел в «Спартак» прошлым летом из «АЗ Алкмаара» за 18 миллионов евро.
    • Голландец заключил с российским клубом контракт до 2023 года.
    • В текущем сезоне игрок провел 14 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал три ассиста.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21639

      oyabun 27 минут назад

      Тиля брали под Кононова и там он выдавал хорошие матчи. Почему не удается найти взаимопонимание с Тедеско - это большой вопрос..

      0
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      Рейтинг: +403

      Литейный4 36 минут назад

      Понабрали всякий хлам. Весь Спартак один сплошной неликвид во главе с физруком Тедеску. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +497

      Play 58 минут назад

      Роша провальный трансфер Спартака, а с Тилем просто нужно работать, это задача тренера найти для игрока мотивацию, позицию, тактику. Когда игрок приходит в таком статусе из сильного чемпионата, он не может сходу разучиться играть, если не удаётся адаптировать игрока в команде, то это провал тренерского штаба в первую очередь. Хотя и тренерский вопрос тоже спорный, в Спартаке тренеры меняются каждые пол года, а игроков спортивный директор покупает под себя, а не под тренера.

      0
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      Рейтинг: +2496

      Alekxei Z. 1 час назад

      Возможно....
      Есть клубы которые и подороже ошибаются.

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