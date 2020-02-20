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Аленичев: «Тиль – провальный трансфер «Спартака»

20 февраля 2020, 09:15
14

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о полузащитнике московской команды Гусе Тиле.

«Моe твeрдое убеждение, когда ты покупаешь футболиста за 18 миллионов евро, этот футболист может, конечно, провалить одну игру, но должно быть видно, что это классный футболист.

Если мы говорим о Тиле как о центральном полузащитнике, то от него не требуется голов в каждом матче, но я не могу сказать, что в будущем этот игрок поможет. Я в это с трудом верю. Даже не побоюсь и скажу, что это провальный трансфер», – сказал Аленичев.

  • Тиль перешел в «Спартак» прошлым летом из «АЗ Алкмаара» за 18 миллионов евро.
  • Голландец заключил с российским клубом контракт до 2023 года.
  • В текущем сезоне игрок провел 14 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал три ассиста.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тил Гус Аленичев Дмитрий
Комментарии (14)
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1582183946
Роша провальный трансфер Спартака, а с Тилем просто нужно работать, это задача тренера найти для игрока мотивацию, позицию, тактику. Когда игрок приходит в таком статусе из сильного чемпионата, он не может сходу разучиться играть, если не удаётся адаптировать игрока в команде, то это провал тренерского штаба в первую очередь. Хотя и тренерский вопрос тоже спорный, в Спартаке тренеры меняются каждые пол года, а игроков спортивный директор покупает под себя, а не под тренера.
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oyabun
1582185836
Тиля брали под Кононова и там он выдавал хорошие матчи. Почему не удается найти взаимопонимание с Тедеско - это большой вопрос..
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Добрый Бобер
1582189608
Надеюсь Дмитрий ошибается.
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СвинкаСправедливости
1582191549
Нет. Бакаевы это провал.
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Владислав Vlad
1582192839
Весна покажет, куда собака гадила.)) Как бы весной не пришлось переобуваться.))
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Spartak Piter
1582192932
У нас тут в городе есть клубец правительственный, так там 40 мультов отдали за негретенка, а он играть не может)))
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momwig_
1582194891
Голландцев нужно понимать всегда, зачем покупаешь. У нас с этом как-то традиционно хреново было, Промес - единственное исключение, но подтверждающее правило - он как раз попал в нужную ситуацию, ему надо было больше свободы, а у нас впереди по факту системы-то и не было никакой. Чуть в Севилье требования не совпали с его максимумами - уже совсем другая картинка, а в веселой голландской беготне - опять как родной. Что совсем не значит, что перейди он куда-то, где схема не будет давать ему полностью проявить себя, он сможет в неё встроиться. В Англии есть несколько команд, где он мог бы стрельнуть, включая совсем не последние клубы типа МС и Ливера... правда в этих двух и без него есть кому, да и кто сейчас захочет в МС... ))) В общем, пусть лечится и дальше пылит в Аяксе. Здоровья ему.
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алдан2014
1582204979
Дима ну прямо капитан очевидность!А то б..ь никто не видит кроме него
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vka1970
1582207247
Ни когда не поверю, что игрок в одном чемпионате, не сильно слабом чем наш, был почти примой, а у нас стал ни кому не нужен. Так не бывает.Настрой и игровые качества важны, но и без своего места на поле, без уверенности, игрок может просто выпасть из игры команды и уйти в тень.Теду предстоит как Колумбу с его Америкой, найти и снова сделать из Тиля игрока, а иначе очередной багаж Аленичева догонит его в самом неудобном месте.
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Hektor 84
1582230010
Дима твое назначение было тоже провальным! Все мы видели какой из тебя тренер. Не надо парня гнобить и гнать негатив. При тебе Промес тоже играл не стабильно. Я уверен что Тилль еще себя покажет. Парень попал в команду в смутное время. Что Аленичев что Тихонов так высказываются как будто один Тилль хреново играл, а остальные рвали и метали. Когда Карреру увольняли я сказал друзьям что мы еще долго будем вспоминать его хорошими словами. А то что творилось после вот это провал. Этот баран Кононов хотел в спартак пол Арсенала своего перетянуть. Хорошо не свершилось а то теперь бы после него разгребали. А то Мирзов прям блещет. Горе эксперт.
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