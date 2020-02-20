Аленичев: «Тиль – провальный трансфер «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о полузащитнике московской команды Гусе Тиле.

«Моe твeрдое убеждение, когда ты покупаешь футболиста за 18 миллионов евро, этот футболист может, конечно, провалить одну игру, но должно быть видно, что это классный футболист.

Если мы говорим о Тиле как о центральном полузащитнике, то от него не требуется голов в каждом матче, но я не могу сказать, что в будущем этот игрок поможет. Я в это с трудом верю. Даже не побоюсь и скажу, что это провальный трансфер», – сказал Аленичев.