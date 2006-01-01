Аленичев: «Тиль – провальный трансфер «Спартака»

Тиля брали под Кононова и там он выдавал хорошие матчи. Почему не удается найти взаимопонимание с Тедеско - это большой вопрос..
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о полузащитнике московской команды Гусе Тиле.
«Моe твeрдое убеждение, когда ты покупаешь футболиста за 18 миллионов евро, этот футболист может, конечно, провалить одну игру, но должно быть видно, что это классный футболист.
Если мы говорим о Тиле как о центральном полузащитнике, то от него не требуется голов в каждом матче, но я не могу сказать, что в будущем этот игрок поможет. Я в это с трудом верю. Даже не побоюсь и скажу, что это провальный трансфер», – сказал Аленичев.
- Тиль перешел в «Спартак» прошлым летом из «АЗ Алкмаара» за 18 миллионов евро.
- Голландец заключил с российским клубом контракт до 2023 года.
- В текущем сезоне игрок провел 14 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал три ассиста.