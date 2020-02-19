Холанд: «Мне нужно играть лучше и много работать, чтобы прогрессировать»

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от матча 1/8 финала против «ПСЖ».

Дортмундцы победили в этой встрече со счетом 2:1 благодаря дублю норвежца.

Форвард, перешедший в «Боруссию» этой зимой из «Зальцбурга» за 20 миллионов, был признан лучшим игроком матча.

«Я рад получить награду, но чувствую, что способен на большее. Мне нужно играть лучше на этом уровне, много работать, чтобы прогрессировать.

Результат достаточно опасен для нас, ведь у «ПСЖ» очень сильная команда», – сказал Холанд.

Холанд забил в дебютном матче за «Боруссию» в ЛЧ. Ранее он отличился в дебютных играх Бундеслиги и Кубка Германии

Холанд провел 100-ю игру на взрослом клубном уровне. У него 60 голов и восемь хет-триков