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  • Холанд: «Мне нужно играть лучше и много работать, чтобы прогрессировать»

Холанд: «Мне нужно играть лучше и много работать, чтобы прогрессировать»

19 февраля 2020, 06:59
6

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от матча 1/8 финала против «ПСЖ».

  • Дортмундцы победили в этой встрече со счетом 2:1 благодаря дублю норвежца.
  • Форвард, перешедший в «Боруссию» этой зимой из «Зальцбурга» за 20 миллионов, был признан лучшим игроком матча.

«Я рад получить награду, но чувствую, что способен на большее. Мне нужно играть лучше на этом уровне, много работать, чтобы прогрессировать.

Результат достаточно опасен для нас, ведь у «ПСЖ» очень сильная команда», – сказал Холанд.

Холанд забил в дебютном матче за «Боруссию» в ЛЧ. Ранее он отличился в дебютных играх Бундеслиги и Кубка Германии

Холанд провел 100-ю игру на взрослом клубном уровне. У него 60 голов и восемь хет-триков

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Боруссия Д ПСЖ Холанд Эрлинг
Комментарии (6)
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Оборонщик
1582089282
Да ты и так играешь на топе)
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Speedmeister
1582091412
страшно даже представить, как бы бухал на лаврах Кокорин после такого сезона
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Danish Dynamite
1582092379
Лишь бы без травм...
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Рубинище
1582093971
а у нас в 22-24 всё ещё молодые прогрессивные. 19лет 2гола в 1\8ЛЧ-наши тренеры бы в никакую его не поставили в основу-мариновали бы ещё лет5 на скамейке
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Павел Буре
1582107435
Как там боссы МЮ себя чувствуют??? наверно уже локти свои на руках сьели.
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