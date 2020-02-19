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  • Холанд забил в дебютном матче за «Боруссию» в ЛЧ. Ранее он отличился в дебютных играх Бундеслиги и Кубка Германии

Холанд забил в дебютном матче за «Боруссию» в ЛЧ. Ранее он отличился в дебютных играх Бундеслиги и Кубка Германии

19 февраля 2020, 00:39

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «ПСЖ». В дебютной игре за немцев в турнире отличился форвард Эрлинг Холанд.

Ранее норвежец забивал в дебютных своих матчах в Бундеслиге и Кубке Германии. Кроме того, в текущем сезоне Холанд забил и в первой своей встрече в Лиге чемпионов, будучи футболистом «Зальцбурга».

  • Холанд в сезоне Бундеслиги забил восемь голов за пять матчей.
  • 19-летний игрок стоит на рынке 45 миллионов евро.
  • «Боруссия» в Бундеслиге идет третьей.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Боруссия Д Холанд Эрлинг
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