Холанд забил в дебютном матче за «Боруссию» в ЛЧ. Ранее он отличился в дебютных играх Бундеслиги и Кубка Германии

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «ПСЖ». В дебютной игре за немцев в турнире отличился форвард Эрлинг Холанд.

Ранее норвежец забивал в дебютных своих матчах в Бундеслиге и Кубке Германии. Кроме того, в текущем сезоне Холанд забил и в первой своей встрече в Лиге чемпионов, будучи футболистом «Зальцбурга».