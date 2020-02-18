«Милан» не проигрывает дома девять матчей подряд. Последний раз такое случалось в 2017 году

«Милан» обыграл «Торино» (1:0) в матче 24-го тура Серии А.

Клуб из Милана продлил беспроигрышную домашнюю серию во всех турнирах до девяти матчей (четыре победы, пять ничьих).

Последний раз подобная серия была у «Милана» в сезоне-2016/17.

Последний раз команда Стефано Пиоли проигрывала дома 3 ноября в матче против «Лацио» (1:2).