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  • «Милан» не проигрывает дома девять матчей подряд. Последний раз такое случалось в 2017 году

«Милан» не проигрывает дома девять матчей подряд. Последний раз такое случалось в 2017 году

18 февраля 2020, 08:42

«Милан» обыграл «Торино» (1:0) в матче 24-го тура Серии А.

Клуб из Милана продлил беспроигрышную домашнюю серию во всех турнирах до девяти матчей (четыре победы, пять ничьих).

Последний раз подобная серия была у «Милана» в сезоне-2016/17.

Последний раз команда Стефано Пиоли проигрывала дома 3 ноября в матче против «Лацио» (1:2).

  • «Милан» также уступил на «Сан-Сиро» «Интеру» (2:4) в игре 23-го тура чемпионата Италии, но в той встрече клуб числился гостевой командой.
  • После 24 туров «Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.

Источник: Opta Sports
Италия. Серия А Милан
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