«Милан» не проигрывает дома девять матчей подряд. Последний раз такое случалось в 2017 году

«Милан» обыграл «Торино» (1:0) в матче 24-го тура Серии А.
Клуб из Милана продлил беспроигрышную домашнюю серию во всех турнирах до девяти матчей (четыре победы, пять ничьих).
Последний раз подобная серия была у «Милана» в сезоне-2016/17.
Последний раз команда Стефано Пиоли проигрывала дома 3 ноября в матче против «Лацио» (1:2).
- «Милан» также уступил на «Сан-Сиро» «Интеру» (2:4) в игре 23-го тура чемпионата Италии, но в той встрече клуб числился гостевой командой.
- После 24 туров «Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.
Источник: Opta Sports