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    «Милан» не проигрывает дома девять матчей подряд. Последний раз такое случалось в 2017 году

    «Милан» обыграл «Торино» (1:0) в матче 24-го тура Серии А.

    Клуб из Милана продлил беспроигрышную домашнюю серию во всех турнирах до девяти матчей (четыре победы, пять ничьих).

    Последний раз подобная серия была у «Милана» в сезоне-2016/17.

    Последний раз команда Стефано Пиоли проигрывала дома 3 ноября в матче против «Лацио» (1:2).

    • «Милан» также уступил на «Сан-Сиро» «Интеру» (2:4) в игре 23-го тура чемпионата Италии, но в той встрече клуб числился гостевой командой.
    • После 24 туров «Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Opta Sports

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