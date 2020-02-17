Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Товарищеский матч. «Зенит» после удаления Оздоева победил «Кайрат», Малком забил дебютный гол

Товарищеский матч. «Зенит» после удаления Оздоева победил «Кайрат», Малком забил дебютный гол

17 февраля 2020, 18:42
9

«Зенит» обыграл в товарищеском матче казахстанский «Кайрат».

В самом начале встречи красную карточку получил Магомед Оздоев, однако команды остались в равных составах. На 25-й минуте Малком забил гол с передачи Артема Дзюбы, это первый гол бразильца за питерскую команду. Также в составе «Зенита» отличились Дуглас Сантос и Сердар Азмун.

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Кайрат (Казахстан) – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Малком, 25; 1:1 – Недашковский, 34; 2:1 – Дуглас Сантос, 67; 3:1 – Азмун, 68.

  • «Зенит», набрав 45 очков по итогам 19 туров, лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.
  • «Кайрат» – серебряный призер чемпионата Казахстана в прошлом сезоне.

Товарищеский матч. «Зенит» обыграл «Аланию», Ерохин и Ригони оформили дубли

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Зенит Кайрат
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ганнибал Лектор
1581957315
Красная карточка в товарняке... Чем их там в Турции кормят? А пока у Зенита забивают защитники, Саша Кокорин разрывает динаму!
Ответить
афоня72
1581959926
Нормуль 2 матча в день. А то все мол много 2 раза в неделю.тяжело однако..
Ответить
paracetamol
1581962109
Малколма с почином!
Ответить
ААМ
1582019945
Победа неубедительна.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+