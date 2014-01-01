Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    Товарищеский матч. «Зенит» после удаления Оздоева победил «Кайрат», Малком забил дебютный гол

    «Зенит» обыграл в товарищеском матче казахстанский «Кайрат».

    В самом начале встречи красную карточку получил Магомед Оздоев, однако команды остались в равных составах. На 25-й минуте Малком забил гол с передачи Артема Дзюбы, это первый гол бразильца за питерскую команду. Также в составе «Зенита» отличились Дуглас Сантос и Сердар Азмун.

    Товарищеский матч

    Зенит (Россия) – Кайрат (Казахстан) – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Малком, 25; 1:1 – Недашковский, 34; 2:1 – Дуглас Сантос, 67; 3:1 – Азмун, 68.

    • «Зенит», набрав 45 очков по итогам 19 туров, лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.
    • «Кайрат» – серебряный призер чемпионата Казахстана в прошлом сезоне.

    Товарищеский матч. «Зенит» обыграл «Аланию», Ерохин и Ригони оформили дубли

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:42
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1419

      Ганнибал Лектор 31 минуту назад

      Красная карточка в товарняке... Чем их там в Турции кормят? А пока у Зенита забивают защитники, Саша Кокорин разрывает динаму!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1473

      Бриг > Ганнибал Лектор 13 минут назад

      Азмун и Малком стали защитниками?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +340

      Литейный4 1 час назад

      Зенит с победой. Малкома с почином. На классе отвозили казахов. Гыгыгы

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98809
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74613
    #5
    insider_retro
    66010
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru