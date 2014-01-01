Товарищеский матч. «Зенит» после удаления Оздоева победил «Кайрат», Малком забил дебютный гол

Красная карточка в товарняке... Чем их там в Турции кормят? А пока у Зенита забивают защитники, Саша Кокорин разрывает динаму!
«Зенит» обыграл в товарищеском матче казахстанский «Кайрат».
В самом начале встречи красную карточку получил Магомед Оздоев, однако команды остались в равных составах. На 25-й минуте Малком забил гол с передачи Артема Дзюбы, это первый гол бразильца за питерскую команду. Также в составе «Зенита» отличились Дуглас Сантос и Сердар Азмун.
Товарищеский матч
Зенит (Россия) – Кайрат (Казахстан) – 3:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Малком, 25; 1:1 – Недашковский, 34; 2:1 – Дуглас Сантос, 67; 3:1 – Азмун, 68.
- «Зенит», набрав 45 очков по итогам 19 туров, лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.
- «Кайрат» – серебряный призер чемпионата Казахстана в прошлом сезоне.
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